Telegram Premium stojí tisícovku ročně. Proč má smysl uvažovat o placené verzi?

Komunikační aplikace Telegram vstoupila na scénu v roce 2013 a od té doby se stala jedním z největších hráčů v tomto segmentu. Pokud patříte mezi její uživatele, pak jste téměř jistě narazili na informace o placené verzi této platformy. Na to, co Telegram Premium nabízí, se podíváme v tomto článku.

Hned v úvodu musíme zdůraznit skutečnost, že samotnou aplikaci Telegram lze využívat úplně zadarmo. Je k dispozici pro zařízení s operačními systémy Android a iOS. Placená varianta je způsobem, jak přispět na další vývoj, a na oplátku nabízí několik exkluzivních funkcí.

Jaké výhody přináší předplatné Telegramu?

Víceméně očekávaným benefitem je odstranění reklam. V některých zemích totiž Telegram zobrazuje ve veřejných kanálech sponzorované zprávy. Jde o relativně minimalistické reklamy, jejichž výtěžek je používán na financování provozu komunikační platformy. Předplatitelé je ve veřejných kanálech jednoduše neuvidí.

Další výhodou placeného Telegramu je zdvojnásobení některých limitů. Předplatitelé díky tomu mohou sledovat až tisíc kanálů, třídit chaty až do 30 složek a připnout si až 10 chatů. Kromě toho si do jedné aplikace mohou přidat až čtyři účty, namísto dvou, které jsou dostupné v bezplatné verzi. K dispozici mají také možnost napsat delší bio a přidat do něj hypertextový odkaz. Dalším benefitem je možnost označit až 10 nálepek jako oblíbených a uložit si až 400 animovaných GIFů.



S prémiovou verzí máte možnost odeslat soubor velký až 4 GB

Platící uživatelé mohou přes Telegram odesílat soubory o velikosti až 4 GB, které si mohou ostatní účastníci chatu stahovat. Není tak například problém sdílet video nebo sérii fotografií z dovolené s členy rodiny, aniž by k tomu bylo nutné používat nějakou další službu. Na prémiové uživatele se také nevztahuje omezení rychlosti stahování, takže mohou plně využívat aktuální rychlost svého internetového připojení.

Převod textu na řeč

Nedávno jsme na našem webu řešili, proč v komunikačních aplikacích nepoužíváme hlasové zprávy, které se staly trendem zejména mezi mladými lidmi. Jako hlavní důvody jsme uvedli delší čas, který je nutný k jejich vyslechnutí, a také problémy s poslechem v určitých situacích.

V případě Telegramu nejsou hlasové zprávy problém. Platící uživatelé si je totiž mohou nechat převést na text. Díky tomu se dozví, co jim druhá strana sděluje, aniž by museli zprávu poslouchat. Přepisy je možné přímo v aplikaci hodnotit a poskytovat tak zpětnou vazbu za účelem jejich zlepšení.



Převod hlasové zprávy na text

Další výhodu oceníte, pokud vás ostatní uživatelé bombardují nevyžádanými hlasovými či klasickými zprávami. Platící uživatelé si totiž mohou nastavit, kdo jim takové zprávy může poslat. Tuto možnost najdou v sekci Settings – Privacy and Security – Voice Messages. Podobně mohou v sekci Messages omezit i příjem zpráv jen od konkrétních kontaktů.

Překlady zpráv a vylepšení profilu

Další výhodou placeného Telegramu je možnost překladu zpráv v reálném čase. Pokud například sledujete nějaký zahraniční kanál, stačí v horní části chatu aktivovat volbu Translate to čeština. Všechny příspěvky budou následně automaticky přeloženy pomocí překladače. Samotný překlad je sice občas trochu kostrbatý, ale k pochopení obsahu většinou postačuje.



Překlady zpráv v Telegramu

Platící uživatelé mohou ke svému profilu přiřadit nejen obrázek, ale také krátké video. To se pak bude přehrávat jako animace všem ostatním uživatelům v chatech i v seznamech. Podobně, jako na jiných sociálních sítích, získávají prémioví uživatelé navíc exkluzivní odznak, který se zobrazuje vedle jejich jména.

Premium také umožňuje vybrat si vlastní barvu nebo barevnou kombinaci pro vaše jméno, což ovlivňuje, jak se bude zobrazovat všem ostatním uživatelům. Platící si mohou zvolit vlastní barvu (nebo kombinaci) i pro svou profilovou stránku.

Emoji a nálepky

Dalším způsobem, jak se odlišit od běžných uživatelů, je možnost používat emotikony v informaci o aktuálním stavu. Platící uživatelé mohou k textovému popisku (například „jsem ve škole“ nebo „jsem v práci“) přidat i odpovídající obrázky.

Další benefit ocení zejména uživatelé, kteří se rádi vyjadřují pomocí grafiky, tedy přesněji řečeno nálepek. Předplatitelé Telegram Premium mohou vybírat z několika desítek nálepek s efekty na celou obrazovku, které mohou vidět všichni uživatelé, tedy i ti neplatící. Každý měsíc přibývají nové nálepky, přičemž ty nejnovější si můžete prohlédnout na kanále Premium Sticker.



Prémiové nálepky

Z podobného ranku jsou také rozšířené reakce na zprávy, kde platící uživatelé mohou přidat až tři reakce na jednu zprávu a reagovat prostřednictvím vlastních emoji. Předplatitelé mohou ve zprávách používat animované emotikony, čímž lze do rozhovorů přidat ještě více výrazu. Platícím uživatelům jsou dále k dispozici nové ikony aplikace, které si mohou vytáhnout na domovskou obrazovku svého chytrého telefonu, aby lépe odpovídaly jejich osobnosti nebo tapetě.

Jak přejít na Telegram Premium?

Přechod na placenou verzi Telegramu je snadný. V mobilní aplikaci klepněte na tlačítko se třemi vodorovnými čárkami a následně přejděte do sekce Settings. Zde klepněte na Telegram Premium a dostanete se k nabídce s předplatným.



Jak si pořídit Telegram Premium

Na výběr je buď měsíční předplatné za 139,99 Kč/měsíc, nebo zvýhodněné roční předplatné za 949,99 Kč/rok (tj. v přepočtuza 79,17 Kč na měsíc). Zvolte si tarif, který nejlépe vyhovuje vašim představám, a klepněte na tlačítko Subscribe. Transakce je realizována přes obchod Google Play, kde ji musíte potvrdit tlačítkem Předplatit.

Když budete chtít předplatné zrušit, otevřete aplikaci Google Play, klepněte na ikonu svého profilu v pravém horním rohu a přejděte do sekce Platby a předplatná. Poté otevřete sekci Předplatné, klepněte na Telegram a zvolte možnost Zrušit předplatné.

Vyplatí se Telegram Premium?

Pokud jste příležitostný uživatel, který Telegram používá k udržování kontaktů se svými přáteli a rodinou, pak Premium nemusí být dobrou investicí, zejména pokud máte omezený rozpočet. Přeci jen bezmála tisícovka ročně za výše uvedené funkce je docela dost peněz.

Pokud Telegram používáte jako firma k udržování kontaktů se svými zákazníky po celém světě, možná v seznamu najdete některé funkce, které můžete využít. V případě jednotlivců jsme však přesvědčeni o tom, že bezplatná verze této aplikace pro běžné potřeby naprosto postačuje.