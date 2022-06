Telegramem to neskončilo. Snapchat+ je další, kdo chce dokázat, že za sociální sítě je třeba si připlatit

Přechod na předplatné je v posledních letech velký trend u většiny firem a služeb napříč odvětvími a výjimkou nejsou ani sociální sítě. Přestože většina z nich se drží bezplatného provozu, někteří pomalu zkouší, jak uživatelé zareagují na placenou službu. Nedávno placený tarif zavedl Telegram, nyní se přidává i Snapchat.



Snapchat+ má uživatelům přinést exkluzivní přístup k novým funkcím.

Služba zvaná Snapchat+ pro předplatitele přináší různé benefity pro náročné uživatele. Hlavní výhodou pro uživatele má být přístup k exkluzivnímu obsahu a také experimentálním funkcím, které mohou být v budoucnu implementovány i do běžné verze. Předplatitelé také získají prioritní přístup ze strany podpory Snapchatu.

Jednou z největších změn pak bude také změna stylu ikony, aby uživatelé poznali, že mají placený prémiový tarif. Mnozí by také předpokládali, že členové placeného programu získají konečně i aplikaci bez reklam. To by se ale šeredně spletli. Sponzorovaného obsahu zde bude stále více než dost. Přesto si Snapchat za „pluskové“ předplatné řekne 3,99 USD (cca 95 Kč) měsíčně.

Celkově představená služba vzhledem k minimu přidaných funkcí působí tak trochu jako zoufalý krok k získání dalšího zdroje příjmu po nemilých finančních výsledcích ze začátku tohoto roku. Zda se tento krok firmě osvědčí, se brzy uvidí. Zatím však program Snapchat+ spouští pouze na vybraných trzích v čele s USA, Kanadou, Velkou Británií, Německem a v několika dalších státech. V České republice zatím služba dostupná nebude.

Snapchat nedávno představil i létající kamerku Pixy: