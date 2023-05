Tělo z dřevovláknité desky, Raspberry Pi a upravený Linux. Nadšenec si složil vlastní open-source telefon

Snahy o smartphone zcela nezávislý na Googlu vidíme na trhu několikrát do roka. Většinou se však jedná jen o odebrání služeb od Googlu, přičemž se do smartphonu s AOSP Androidem přidají náhradní aplikace, které s Googlem nejsou nijak propojeny. Tentokrát si však jeden ze zkušených uživatelů postavil vlastní soukromý telefon, který funkcemi i designem odkazuje na doby, kdy sběr uživatelských dat ještě nikoho nezajímal...

Evan Robinson tak vlastnoručně postavil vlastní Open source telefon, který je snadno opravitelný a upgradovatelný, a dal mu název OURphone (Open source, Upgradable, Repairable smartphone). Vývojář necílil nijak vysoko, chtěl vlastnoručními silami reprodukovat smartphone, který by byl hardwarovými specifikacemi běžný někdy v roce 2010. Do telefonu integroval operační systém Linux s moduly pro volání, a zdrojové kódy použitých úprav zveřejnil k volnému využití.



Schéma zapojení ručně skládaného smartphonu OURphone

Pokud vás na telefonu něco zarazí, je to zejména jeho design. Evan Robinson použitými kryty potřeboval jen „obalit“ použitelnou elektroniku, a tak nehleděl na styl. Použil dřevovláknitou desku, do které vyřezal díry pro displej, reproduktor, HDMI a pro tři USB konektory. Zobrazování zajišťuje 4" odporový dotykový displej s rozlišením 800 × 480 pix, který je k základní desce připojený přes HDMI. Tělo se rozhodně nemůže přihlásit do soutěže krásy, a jeho rozměry 9 × 13 × 3 cm jsou oproti aktuálně dostupným smartphonům samozřejmě zcela nekonkurenceschopné.

Raspberry Pi jako centrum telefonu

Výkon u tohoto vlastnoručně postaveného telefonu zajišťuje modul Raspberry Pi 3 Model B, jehož součástí je 1,2GHz čtyřjádro a 1GB operační paměť. Součástí desky je i vestavěné Wi-Fi a Bluetooth. Konektivitu až s mobilními LTE sítěmi a GPS zajišťuje externí modem Waveshare SIM7600G-H. Na těle tohoto telefonu je umístěn jeden mikrofon a 5Mpx fotoaparát Raspberry Camera Module. K desce byly následně připojeny antény pro GPS a GSM, relé pro reproduktor a potenciometr pro regulaci hlasitosti. Potřebnou energii dodávají paralelně zapojené Li-Ion Baterie o kapacitě 3 500 mAh.

Uvnitř tohoto telefonu běží Raspbian, tj. Linux distribuce Debian s aplikačním obchodem. Přes systémové skripty a programovací jazyk Python vývojář povolil a nakonfiguroval služby pro volání a SMS, úložiště kontaktů a fotek, GPS, apod. Ve finále telefon funguje, můžete si s ním zavolat, napsat na něm textovou zprávu nebo třeba pořídit fotografii. A to vše bez závislosti na jakémkoliv světovém mobilním gigantovi. Autor tohoto telefonu zveřejnil i návod, podle něhož si zkušenější uživatelé mohou snadno postavit podobné zařízení, včetně přesně použitých komponent. Základ telefonu vznikne i bez potřeby pájení. Aktualizovaný software pro telefon OURphone si můžete stáhnout zde.



U telefonu OURphone bylo zprovozněno i volání přes GSM sítě, datová konektivita má strop u LTE

Samotný autor však uvádí, že tento telefon, který vznikl doslova „na klíně“, by potřeboval celou řadu vylepšení. Bylo by u něj vhodné použít větší RAM, kapacitní displej, vyřešit problémy s „praskáním“ reproduktorů, přidat další mikrofon (pro nahrávání zvuku při natáčení videí), přidat sluchátkový jack, detekci a zobrazení zbývajícího stavu baterie, zefektivnit internetové připojení a optimalizovat skripty v Pythonu. Ze všeho nejdůležitější je však podle něj nutné upravit vzhled telefonu, aby už (tak výrazně) nepřipomínal dřevěnou cihlu...

Zdroj: Instructables