Těmto iPhonům a iPadům letos skončí softwarová podpora. iOS 17 a iPadOS 17 už nedostanou

Každý rok je to víceméně stejný vzorec, tím pádem pro uživatele poměrně předvídatelné. S novou verzí softwarových platforem se uzavírá okno pro generačně nejstarší zástupce iPhonů a iPadů, které už nedostanou novou verzi systému, ale používat je samozřejmě půjde dál.

Na podzim Apple uvede finální verze smartphonového systému iOS 17 a jeho tabletové odnože iPadOS 17. Aktualizace bude určena pro příslušná zařízení Applu (s potřebným hardwarem) do stáří až pěti let. To je ve srovnání s jinými značkami, které své produkty staví na Androidu, nevídaně dlouhá podpora. I tak ale některá zařízení Applu ze seznamu podporovaných vypadnou.