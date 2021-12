Ten, od koho bychom to nikdy nečekali. Mastodont Doogee ukázal titěrné hodinky pro ženy

Doogee je značka, která je známá zejména díky robustním odolným smartphonům, které vám se svou hmotností výrazně přes čtvrt kila mají leckdy téměř „protrhnout“ kapsu. O to překvapivěji zní nejnovější produkt značky, a to vyloženě dámské hodinky určené na útlá zápěstí s kolibří hmotnosti 34 gramů. Doogee DG Venus navíc poznáte již na první pohled, a to kvůli netradičnímu jednobodovému uchycené řemínku, který designově trochu „razí“.

Samotný výrobce hovoří o hodinkách jako o samostatném produktu pro ženy, který má plnit i funkci šperku. Hodinky budou k dispozici hned v šesti barevných odstínech, mezi nimiž najdeme fialovou, růžovou, červenou, zlatou, modrou a olivově zelenou. K tomu můžete počítat i s celou spoustou ciferníků, které doplní základní vzhled hodinek. Do těla s tloušťkou 9,6 mm se dostala baterie, která zajistí až týdenní výdrž na jedno nabití. Na vnitřní straně je připraven měřič srdečního tepu, hodinky dále monitorují sedm různých cvičení a kvalitu spánku.

I díky velmi slušné výdrži je jasné, že prostředí je uzavřené, takže si do něj další aplikace jen tak nenainstalujete. A mezi těmi předinstalovanými nechybí ani položky navržené ženám na míru. Hodinky nemají slot pro SIM kartu, takže je musíte spárovat s telefonem přes Bluetooth. Na zápěstí vám tak samozřejmě přistanou veškeré notifikace z telefonu, s voláním přes hodinky se nepočítá. Můžete jen na dálku položit hovor, popř. ze zápěstí ovládat přehrávání hudby.

Dámské hodinky Doogee DG Venus v kostce:

A cena? Na stránkách výrobce můžete hodinky objednat za 50 dolarů (necelých 1 200 Kč), přičemž do Česka by měly putovat z evropských skladů v Polsku nebo Německu. Prodeje hodinek odstartují 15. prosince tak, aby to ještě mohly stihnout „pod stromeček“.

Zdroj Doogeemall