Tencent odkoupí Black Shark od Xiaomi. Čínský gigant tak konečně bude mít i své vlastní herní „železo“

Společnost Tencent má v hledáčku výrobce herních smartphonů Black Shark, jehož ze 46,4 procent vlastní Xiaomi. Čínský herní gigant již dříve spolupracoval s herními smartphony Asus ROG Phone a s Nubia Red Magic, naposledy jsme mohli logo firmy Tencent dokonce vidět na krytu speciální edice Black Shark 4 Pro, která se nabízela v Číně. A zdá se, že si Tencent konečně vybral dodavatele svého herního „železa“. Firma by měla odkoupit celou divizi Black Shark za 470 milionů dolarů, což dělá zhruba 10 miliard korun.

Tencent je v oblasti mobilních her známý především díky legendárnímu PUBG a hře Arena of Valor. S ohledem na nabízenou částku jde vidět, že herní byznys v Číně je skutečně neomezenou studnicí na peníze. Podle zdrojů chce Tencent po odkoupení Black Sharku i nadále vyvíjet herní smartphony a také vsadit všechny karty na virtuální realitu. Dřívější expanze na globální trhy, se kterou pomohlo Xiaomi, tak Tencentu umožňuje své telefony dovážet do Asie, Evropy či do USA.

Představovací video Xiaomi Black Shark 4 Pro:

Tencent by však mohl narazit v Indii, kde nemůže nabízet hru PUBG. Do ostatních částí světa by však měl mít s telefony Black Shark dveře otevřené.

Via Bloomberg