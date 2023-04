Tenhle vynález může změnit telefony. Nafukovací vrstva přidá třetí rozměr, třeba při psaní na klávesnici

S nástupem iPhonu v roce 2007 započala éra telefonů s dotykovými klávesnicemi, a z trhu musely nenávratně zmizet telefony s klasickými tlačítkovými QWERTY. Ať již s tlačítky pod displejem, nebo ve výsuvné podobě. Nejdéle na trhu vydrželo BlackBerry, ovšem dnes už ani tato značka na trhu neexistuje. Dotykové displeje však ani v dnešní době nenabídnou takovou jistotu při psaní, jako na běžných klávesnicích. Změnit to má až „nafukující se“ vrstva, která se přidá pod displej.

Má název „Flat Panel Haptics“, a vznikla v institutu FIG (Future Interfaces Group) na Carnegie-Mellonově univerzitě. Představit si ji můžete jako pětimilimetrovou vrstvu s hmotností 33 gramů, jejíž svrchní strana vypadá jako rozšlápnutá žvýkačka. Jenže, právě tato strana se může v libovolných místech (resp. dle níže umístěné matrice) nafukovat. A samotné nafouknutí, jehož šířka může být od 2 do 10 milimetrů, se nezmění ani po dotyku prstem.



Nafukovací vrstva a flexibilní OLED - na vypnutém displeji se názorně podívejte na to, jak u něj do prostoru vystupují části nafouknuté klávesnice. Jedinou nevýhodou současného řešení je to, že jsou nafukující se zóny pevně dané už při výrobě. Nemohou se nijak měnit

V praxi je využíván princip vestavených elektroosmotických pump, které mohou část plochy dočasně zvětšit. Pokud se vrstva dostane pod displej, tak při dotyku na nafouknutou část společně s vibrační odezvou nabydete dojmu, že nemačkáte displej, ale reálná tlačítka. Iluze má být podle vývojářů dokonalá.

Na videu níže se můžete podívat na detaily slepené a tlakem lisované jedenáctivrstevné struktury, která dokáže zobrazit animace, struktury či dokonce tvarově rozlišttelná tlačítka (play a stop). Nejzajímavějším využitím této vrstvy je však její aplikace pod flexibilní OLED displej, jemuž nějaké drobné nafukování vůbec nevadí. V závěru níže umístěného videa se můžete podívat, jak interaktivně může ikona aplikace upozorňovat na zmeškané notifikace, nebo na to, jak lze vrstvu využít pro „zamačkávací“ tlačítka či u QWERTY klávesnice.

Kompletní technické detaily a ukázky „nafukovacího“ displeje:

Technologie je zatím velmi daleko od komerčního nasazení, protože rozměry a umístění nafukujících se částí není dynamické, ale je určeno přímo od výroby. Stačilo by třeba klávesnici zvětšit nebo telefon otočit na bok, a pevně daná nafukující se plocha by byla k ničemu. Vidíme to spíše jako příslib do budoucna, pokud patřičný vývoj přispěje k tomu, že bude možné kdykoliv nafouknout jakoukoliv část displeje, bude to znamenat, že pocitově budete na telefonu psát jako na fyzické klávesnici. A to by se mohlo spoustě uživatelů zamlouvat.