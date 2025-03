Tenký tablet Honor Pad V9 se jen tak neohne. Umělá inteligence prodlouží výdrž hodinek Watch 5 Ultra

Honor dnes představil svou AI strategii Alpha Plán, a spolu s ní oznámil i tři nové produkty pro evropský trh. První novinkou je tablet Honor Pad V9. Jedná se o celokovové zařízení o rozměrech 259 × 176 × 6,1 mm a s hmotností 475 gramů. Zobrazování zajišťuje 11,5" LCD displej s rozlišením 2 800 × 1 840 pixelů (2,8K), který podporuje 144Hz obnovovací frekvenci, miliardu barevných odstínů a primárně zobrazuje v barevném prostoru DCI-P3. Kvalitu zobrazení dokládají certifikace pro zobrazovací kvalitu (IMAX Enhanced) a pro nižší únavu očí (TÜV Rheinland).



Honor Pad V9 je dostupný v šedé barevné variantě, k dostání bude ještě v bílé. Certifikace od SGS zaručuje, že se tablet v batohu nebo tašce nijak neprohne. Stylus je volitelným doplňkem

Tablet má na svém těle osm reproduktorů a do unibody těla byla zakomponována 10 100mAh baterie. Výkon u tabletu obstarává osmijádrový procesor Mediatek Dimensity 8350 Elite, na nějž navazuje 12GB RAM a 256GB úložiště. Tablet podporuje dvoupásmovou Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 a k jeho nabíjení slouží USB-C konektor.

Uvnitř běží Android s nadstavbou MagicOS 9 a chytrými AI funkcemi Magic Ring a Magic Portal. Navíc může počítat s AI Notes (převod zvuku na text, souhrn poznámek) a AI Docs (otevírání kancelářských souborů) pro vylepšení produktivity. Tablet dále dokáže filtrovat rušivý šum při online setkáních nebo videohovorech. Circle to Search slouží k vyhledávání obsahu na displeji tabletu, Gemini je pak brán jako hlavní hlasový asistent. Tablet by se měl v Česku nabízet, po přepočtu, za zhruba 12 tisíc korun. Jakmile bude známá přesná česká cena, do článku ji doplníme.

Nové hodinky a sluchátka

Společně s novým tabletem Honor ukázal i novou generaci hodinek Honor Watch 5 Ultra. Jedná se o nejvyšší model hodinek, který stojí nad dřívějšími Honor Watch 5. 46mm tělo hodinek jsou vyrobeno z leteckého titanu, 1,5" kruhový AMOLED displej hodinek kryje safírové sklíčko. Honor vsadil na AI i u hodinek, a právě díky umělé inteligenci se mu podařilo navýšit jejich výdrž až na 15 dní i při náročnějším využívání. K titanovému tělu s odolnost 5ATM/IP68, které kombinuje matný a lesklý povrch, můžete přicvaknout silikonový nebo kožený řemínek. Na boku najdete tlačítko pro zkratky a otočnou korunku.

Hodinky Honor Watch 5 Ultra kombinují lesklý a matný povrch

V hodinkách je uzavřený systém od Honoru, kde by však nemělo chybět nic podstatné. Hodinky mají podle výrobce přesné snímače i speciální režimy, např. pro potápění do 40 metrů pod vodní hladinu. Honor Watch 5 Ultra se však v Evropě zřejmě neobjeví.



Základní parametry nových hodinek od Honoru

Poslední novinkou jsou sluchátka Honor Earbuds Open, která jsou ergonomická a lehká pro celodenní nošení. Sluchátka s 16mm reproduktory a aktivní redukcí šumu filtrují nežádoucí zvuky při přehrávání hudby i při volání, na svém těle mají tři mikrofony. Sluchátka podporují AI překlady v reálném čase, s telefony se spojí prostřednictvím Bluetooth 5.2. Ochranu vůči vnějším vlivům zajišťuje zvýšená odolnost IP54.



Dvě barevné varianty sluchátek Honor Earbuds Open

V každém ze sluchátek se nachází 58mAh baterie, se kterou je možné přehrávat hudbu 6 hodin. Díky 480mAh baterii v přenosném pouzdru se čas přehrávání hudby s opětovným nabíjením navýší až na 22 hodin. Nabíjecí čas sluchátek je 75 minut, v případě baterie v pouzdru si na plné nabití počkáte 110 minut. Sluchátka mají dotykové ovládací plochy a na trhu se budou nabízet ve zlaté a černé barevné variantě. Honor Earbuds Open v Česku stojí 3 800 Kč.