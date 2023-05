Tento adaptér od Motoroly nahradí neustálé zapojování telefonu k palubnímu systému auta

Motorola začne v Evropě prodávat adaptér Motorola MA1, který je určen pro bezdrátový režim Android Auto. Stačí jej zapojit do USB portu automobilu, kam běžně připojujete telefon, a samotná krabička se spáruje se smartphonem bezdrátově přes Bluetooth. Trvat jí to bude necelou půlminutu.

Motorola MA1 následně ustaví spojení s telefonem přes 5GHz Wi-Fi, takže prostředí Android Auto najede jen za několik málo sekund. A to, aniž byste se po sednutí za volant dotkli telefonu. Na palubním počítači se zobrazí stejný systém, na který jste zvyklí při běžném používání Androidu Auto, jen bez neustálého připojování a odpojování telefonu. Součástí nenápadného adaptéru s rozměry 78 × 31 × 3 mm je i gelová podložka, která zajišťuje stabilitu adaptéru v autě. Je však třeba si dát pozor na to, že tento adaptér nedostane Android Auto do vozidel, kde jeho podpora chybí. Je třeba jej zapojit do portu, který je pro režim Android Auto přímo určen.



Úvodní párování Motoroly MA1 je otázkou půlminuty, další komunikace telefonu a tohoto adaptéru probíhá přes Wi-Fi

Pokud vás nebaví neustálé připojování a odpojování telefonu, vygumuje vám tento adaptér nechtěnou každodenní rutinu. Jeho nedostatkem je pak větší náročnost na baterii, což je dané neustálým připojením telefonu přes Wi-Fi. Adaptér už pořídíte na evropském Amazonu, kde bude stát 91,50 EUR, což dělá v přepočtu necelých 2 200 Kč.

Představení adaptéru Motorola MA1: