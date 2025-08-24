Tento čtyřpalcový telefon iKKO má dva operační systémy a otočný fotoaparát. Chlubí se i bezplatným internetem pro mobilní AI

Smartphone iKKO MindOne Pro AI za sebou má úspěšnou kampaň na Kickstarteru. Telefon staví do popředí umělou inteligenci a svým designem připomíná skládací véčko v zavřeném stavu s výrazně vyčnívající kamerkou, kterou lze překlopit dozadu nebo otočit dopředu. Kampaň na tento telefon vybrala v přepočtu přes 31 milionů korun.
AI smartphone MindOne Pro má jen jeden otočný fotoaparát a 4" displej krytý safírovým sklem
Telefon je vybaven 4,02" AMOLED displejem krytým safírovým sklem. Otočná kamerka má rozlišení 50 Mpx. Tělo telefonu s rozměry 86 × 72 mm připomíná tvarem platební kartu, tloušťku výrobce uvádí na 8,9 milimetru. Výkon zajišťuje procesor Mediatek MT8781 s podporou LTE sítí, energii na celý den poskytuje baterie o kapacitě 2 200 mAh. K telefonu lze dokoupit QWERTY klávesnici s 3,5mm jackem a doplňkovou baterií o kapacitě 500 mAh.
Dva operační systémy a bezplatná data pro AI
Stěžejní je však software, respektive dva nainstalované operační systémy. iKKO AS OS je samostatné pracovní prostředí, zatímco Android 15 včetně služeb Google nabízí to samé, co znáte z běžných smartphonů. Mezi systémy přepnete fyzickým tlačítkem a vybrané aplikace můžete rychle přenést do AI prostředí. Zařízení podporuje překlady v reálném čase, AI přepisy a souhrny bez jakýchkoliv příplatků a bez sběru osobních dat.
Telefon jde „navléct“ i do pouzdra s QWERTY klávesnicí a malou přídavnou baterií
Co se týče softwaru, výrobce slibuje tři aktualizace Androidu a pět let bezpečnostních záplat. Jedná se však pouze o kampaň, u které vždy existuje riziko, že se ve finále nemusí dotáhnout do konce. Pro využívání AI výrobce slibuje bezplatné globální internetové připojení v 60 zemích po celém světě, placená služba pak pokrývá celkem 140 zemí včetně plnohodnotného využití mobilních dat. Cena činí necelých osm tisíc korun. K prvním zájemcům se telefon dostane v prosinci.
Opět se jedná o tip na zajímavý produkt z Kickstarteru, který nemáme osobně vyzkoušený. Veškeré další informace najdete přímo na stránkách kampaně.