Tento flexibilní mobilní panel mění svůj tvar jen podle hudby, která se z něj přímo ozývá

Vývojáři z korejské univerzity POSTECH (Pohang University of Science and Technology) společně s firmou LG Display vyvinuli nový typ flexibilního OLED displeje pro smartphony, který může zcela volně měnit svůj tvar. LG se už v minulosti postaralo o vývoj a nasazení displejů, které sloužily i jako reproduktor, do komerčních zařízení, jenže tentokrát byly technologie aplikovány do plně flexibilního displeje.



Vědci vyvinuli flexibilní displej, který mění svůj tvar podle hudby. Ta se navíc line přímo z displeje

Výzkumný tým z POSTECH využil pro vytvoření tzv. OLED reproduktoru ultratenký piezoelektrický polymerový aktuátor, který byl integrován do flexibilního OLED panelu. Díky elektřině je tak možné transformovat displej do široké škály složitých forem a tvarů, např. konkávních a konvexních křivek apod. Stejný aktuátor také vibruje a vytváří samotný zvuk. Displej v pohybu a s aktivní zvukovou reprodukcí můžete vidět zde.

Displej nemá žádné mechanické panty nebo externí pohyblivé součásti. Navíc si i přes možné deformace v běžné podobě zachovává svůj charakteristický tenký a lehký profil. Aby však na základě těchto displejů mohlo vzniknout mobilní zařízení, muselo by i tělo telefonu částečně kopírovat změny ve tvaru displeje. A to bude zřejmě ten největší zádrhel. Technologicky se však jedná o velkou zajímavost, která však v dohledné době zřejmě nebude mít žádné praktické využití.