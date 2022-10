Tento kus nábytku bojuje proti závislosti na smartphonech. Telefon zavřete do kompaktního sejfu

Pojem „závislost na smartphonu“ začíná v éteru rezonovat stále častěji. Zašlo to dokonce až daleko, že jsme ve spojení s lidmi v online prostoru, zatímco ignorujeme ty, kteří jsou v naší bezprostřední blízkosti. Samotné operační systémy už mají několik nástrojů, jak omezit čas, který trávíte u mobilů, a nově se k nim přidávají i výrobci nábytku.

Designérka Irene Fernandez Palacio přišla s návrhem stolu, který může být radikálním řešením, jak odbourat závislost na smartphonu. Pokud vám nepomáhá jeho položení na stůl, kdy vás smartphone stále láká k tomu, abyste ho vzali do ruky, můžete ho zavřít do sejfu. A zatímco běžné domácí trezory jsou v jiných místnostech, a často důmyslně skryté, navrhovaný stůl má svůj vlastní trezor. A ten je tak neobelstíte, protože má časový zámek. A, než uplyne požadovaný interval, trezor prostě neotevřete.



Součástí tohoto stolu je zabudovaný sejf s časovým zámkem, do kterého můžete uložit smartphone. Ideálním místem pro umístění stolu je jídelna či obývací pokoj

Samozřejmě je do trezoru zabudován jakýsi nouzový režim, takže s patřičným PIN kódem sejf odemknete, abyste třeba mohli uskutečnit nouzové volání. Samotný trezor pro telefon ani ve stole není vidět, je skrytý za pohyblivou stěnou, takže jej můžete využít i pro uschování dalších cenností. Škoda jen, že součástí trezoru není ještě bezdrátová nabíječka. Člověk by totiž spojil příjemné s užitečným - na čas byste si oddechli od smartphonu, který by se v mezidobí ještě nabil doplna. Tak se nabíječky dočkáme ve vylepšené variantě stolu...

Zdroj: Yankodesign