Tento mobil můžeme Číně jen závidět. Oppo Reno7 Pro získalo herní edici League of Legends

Čas od času se některý výrobce telefonů spojí s herní ikonou a vytvoří spolu unikátní edici telefonu. Není tomu dávno, co OnePlus přišlo s telefonem v edici Pac-Man. Nyní se do spolupráce s herní firmou pouští i sesterská firma Oppo, která se spojila s vydavatelstvím Riot Games a společně představili telefon Reno 7 Pro League of Legends.

Jedná se o masově populární hru, kterou milují hráči po celém světě a konají se v ní i velké turnaje. Telefon má po jejím vzoru upravený design s výrazným logem na zádech, popisky ze hry, černomodrým zbarvením a krajnicemi, které se lesknout v barvách této hry.

Nový design, stejná výbava

Tématické je i samotné balení, které je vytvořeno ve tvaru raketky, do které výrobce ukryl kromě telefonu i různé příslušenství jako je ochranný kryt či originální přívěšek. Změny nastaly i softwarové a v systému uživatelé najdou originální tapetu i další grafiku ze hry League of Legends, a dokonce do tohoto tématu byly přepracovány i ikony aplikací a animace systému.

Jinak výbava telefonu zůstala totožná jako u původního telefonu. Tedy 6,55“ AMOLED displej s 90Hz frekvencí, výkonný procesor MediaTek Dimensity 1200 Max nebo 50Mpx fotoaparát doplněný o ultraširokáč a makro kamerku. Herní verze telefonu však přichází pouze v té nejvyšší konfiguraci se 12 GB RAM a 256GB úložištěm. Hráči ocení ale hlavně 4500mAh baterii s 65W dobíjením.

Navzdory globální popularitě hry League of Legends se však Oppo rozhodlo tuto speciální edici telefonu nabídnout pouze v Číně a to za cenu od 4 000 juanů, tedy v přepočtu cca 17 500 Kč. Do prodeje na lokálním trhu půjde již 10. prosince. Čeští zájemci si ale bohužel musí nechat zajít chuť. U nás se neprodává ani originální verze Reno 7 Pro, a posledním modelem této řady u nás byl model Reno 5. Není tedy pravděpodobné, že by tato specialitka zavítala i k nám.

Zdroj: Oppo