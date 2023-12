Tento objev možná změní to, jak používáme telefony. Wi-R má přenést hudbu a internet přes lidské tělo

Jednoho dne možná budeme moci při interakci s digitálním světem používat dotyky a naše myšlenky. To je vize profesora Shreyase Sena z americké Purdue University, který už teď vyvíjí inovace pro tzv. „svět po smartphonech“. Podle jeho názoru se v horizontu 20 let přesuneme od nastavování zařízení chytré domácnosti přes mobilní aplikace až k nastavení zařízení pouhou myšlenkou. A právě nově vyvinuté řešení Wi-R má být počátkem nového typu komunikace s mobilními zařízeními.



Miniaturní čip Wi-R umožní ze smartphonu dostat internet nebo hudbu přímo na kůži lidského těla. Dotykem pak hudbu či internetové připojení přesměrujete na koncová zařízení nebo na další osoby. Profitovat by z toho měly zejména nositelnosti

Jedná se o síť, která se šíří dotyky. Profesor Sen ji přezdívá „body internet“, a sloužit má k poskytování internetového připojení třeba pro nositelnosti, které máte aktuálně na těle nebo v jejich těsném dosahu. Položením ruky na notebook na něj rázem přenesete internetové připojení z telefonu, který má speciální čip Wi-R. Rozhraním internetové sítě tak bude samotná lidská kůže, přenosové rychlosti čipu využívající nízkofrekvenční elektrické signály mají být daleko vyšší, než u Bluetooth.

Právě přehrávání hudby je zatím jediným důkazem existence řešení Wi-R. Na videu níže můžete vidět přehrávání hudby z telefonu, která se prostřednictvím lidského těla a dotyku šíří do jiných zařízení, např. do reproduktoru na stole, z něhož zní hlasitá reprodukce. Hudba může cestovat i přes více osob najednou, a to za předpokladu, že se drží za ruce. Pokud je přímý kontakt přerušen, přehrávání hudby se zastaví.

Ukázkové přehrávání hudby z mobilu pomocí dotyku:

Zdroj: Purdue