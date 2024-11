Tuto funkci fotoeditoru Snapseed od Googlu možná neznáte. Filtry rychle načtete přes QR kódy

Pokud v telefonu upravujete pořízené fotky, na základní úpravy vám zřejmě stačí fotoeditor od výrobce. Za profesionální nástroje musíte zaplatit anebo si vzpomeňte na jednu aplikaci od Googlu. Nazývá se Snapseed, a byť ji možná neznáte, po celém světě eviduje už více než 100 milionů stažení. Oproti ostatním editorům se vyznačuje komplexností a také využitím QR kódů, které na fotografii aplikují filtry s kombinací úprav. A ty využijete třeba předtím, než nahrajete fotky na sociální sítě.



Načtení QR kódu s filtry v aplikaci Snapseed

Stačí otevřít fotografii, ve které máte předpřipravenou základní sadů filtrů s náhledy, jak bude fotografie vypadat. V kartě nástroje si může pohrát s dvaceti různými efekty, které lze různé nakombinovat. Výslednou fotografii můžete následně exportovat, a to stejné můžete udělat i s kombinací vašich efektů. Přes tlačítko se šipkou v pravém horním rohu můžete vaše úpravy exportovat do QR kódů, který jako pozadí použije vámi upravenou fotografii. Funguje to samozřejmě i opačně, kdy si můžete přes stejnou nabídku načíst QR kód se stylem, který vytvořil někdo jiný.

Snadno si vytvoříte i vlastní „QR filtry“

V tomto případě se nemusíte bát, že byste naskenovali podvržené QR kódy, protože ty pro aplikaci Snapseed mají uprostřed QR kódu logo, a načítáte je přímo v aplikaci. Pokud byste je načetli přes systémový fotoaparát, zobrazí se jen prázdná webová stránka. U načteného QR kódu navíc vidíte úpravy, které s nimi autor zamýšlel. Můžete je odstranit nebo změnit tak, aby vašemu stylu úprav co nejvíce odpovídaly.

Nevýhodou QR kódů s filtry je to, že je musíte načíst z displeje jiného zařízení, přímo do mobilní aplikace je nijak nenahrajete. Na druhou stranu můžete tyto filtry najít kdekoliv na internetu a snadno je aplikovat při úpravě svých fotografií. Do galerie článku jsme přidali některé filtry, u nichž se může inspirovat. Buď je použijete rovnou, nebo z nich při úpravách vyjdete, a vytvoříte si své vlastní filtry. Stačí si QR kódy uložit třeba do počítače, a oblíbené úpravy fotek budete mít doslova na dosah fotoaparátu. Aplikaci Snapseed stahujte bezplatně na Google Play a App Storu.