Tento telefon chce, abyste zapomněli na klasické smartphony. Jenže to by nesměl stát tolik, co iPhone 15

Uživatelé vracející se ze smartphonů zpět na hloupé telefony – to není jen jednorázový výstřelek. Spíše zahraniční trend, k němuž se upínají i různé, více či méně známé, značky. Light Phone III v tomto ohledu sice není žádným nováčkem, na třetí generaci telefonu jsme však čekali předlouhých 6 let. Vypadá to, že z pohledu jednoduchosti a funkcí stálo čekání za to. Na druhou stranu, za to, že bude telefon velmi jednoduchý, si paradoxně dost připlatíte.

Telefon je osazen 3,9" černobílým displejem s rozlišením 1 080 × 1 240 pix, který vás má odlákat od poutavé grafiky. Ta v systému není žádná, a dokonce nemáte ani žádné možnosti, jak displej nějak „nadstandardně“ využít. Light Phone III je hloupý telefon s několika málo funkcemi navíc. Obsahuje jen kalkulačku, kalendář, kontakty, poznámky, hlasový záznamník, navigaci, zvukový přehrávač a umožní vám vytvořit Wi-Fi hotspot.

Kov, eSIM i další nečekané funkce

Rám telefon je vyrobený z kovu, poddisplejovou část zdobí mřížka reproduktoru. Na levé straně si všímáme ovládacího kolečka na těle nechybí ani dvouúrovňová spoušť pro focení. Jeden snímač je nad displejem, druhý najdete na zadním krytu. Pod odnímatelnou částí (stačí vyjmout čtyři šroubky) čeká vyměnitelná 1 800 mAh baterie. S tou by měl telefon vydržet až tři dny na jedno nabití. Do výbavy se překvapivě dostala spousta moderních funkcí, jako např. GPS, NFC, podpora 5G sítí, čtečka otisků prstů, eSIM nebo nabíjecí konektor USB-C. Mobilní platby hned ze startu k dispozici nebudou, ale podle výrobce se na nich „pracuje“.

Představení telefonu Light Phone III:

Samotná distribuce telefonu pro „digitální detox“ je však zatím hodně vzdálená. Na trh se dostane až v lednu a jeho cena je hodně vysoká. Při pultovém prodeji bude i s daní stát téměř 22 500 Kč (!), při předobjednání je však cena o polovinu nižší. I to je však na minimalistický telefon příliš hodně. Navíc k němu už teď existují levnější alternativy nebo můžete sáhnout po starších „hloupých“ tlačítkových telefonech.