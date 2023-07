Tento telefon má rekordní sedmiletou softwarovou podporu. Právě dostává Android 13, a tím to zdaleka nekončí

Udržitelný smartphone Fairphone 3 spatřil světlo světa v roce 2019, a už před čtyřmi lety telefon působil jako zjevení. A to nikoliv výbavou, ale ohlášenou dobu softwarové podpory. Výrobce měl smělé plány a tak u telefonu sliboval pětiletou softwarovou podporu, která byla před čtyřmi lety, alespoň mezi Androidy, velký nadstandard. Tím to ale nekončí, protože výrobce u tohoto telefonu prodlužuje softwarovo podpory o další dva roky!

Fairphone 3 ve svém vývojovém cyklu přeskočil Android 12, protože pro jeho čipset Snapdragon 632 už Qualcomm nedodal potřebné ovladače. Vše tak zůstalo na interním vývojovém týmu, který to vzal pěkně od podlahy a připravil zcela ve vlastní režii překvapivou aktualizaci na Android 13. A pokud k tomu přidáme slibované dva roky, předpokládáme, že by se telefon mohl dočkat alespoň updatu na Android 14, a samozřejmě i dalších bezpečnostních aktualizací. Sedmiletá podpora je tak ve světě Androidů věcí zcela nevídanou. Jedná se o mimochodem stejnou dobu podpory jako u staršího Fairphone 2.



Fairphone 3 z roku 2019 v těchto dnech dostává překvapivou aktualizaci na Android 13. A to přesto, že Android 12 telefon přeskočil, a vypadalo to, že už žádný velký update nedostane

Můžeme se domnívat, že vývoj Android 13 bez potřebných ovladačů od Qualcommu byl finančně dosti nákladnou operací. A také to znamená to, že je ve světě stále velký počet uživatelů telefonu Fairphone 3, pro pár tisíc telefonů by totiž nemělo valný smysl připravovat takto nákladnou aktualizaci. Je však otázka, zda i v dnešní době tento čtyři roky starý smartphone stačí alespoň na běžné záležitosti. Troufáme si tvrdit, že většina uživatelů má vyměněnou baterii, protože její kapacita nebyla ani v začátcích nijak vysoká (3 000 mAh), a postupem času se její aktuální maximální kapacita postupně snižovala.

Čím se pyšnil „udržitelný“ smartphone Fairphone 3:

Samotný smartphone má ve výbavě 5,7" displej s rozlišením Full HD+, zmiňovaný Snapdragon 632 se 4GB operační pamětí. Interní 64GB úložiště a dvojici fotoaparátů. Hlavní 12Mpx foťák na zádi doplňuje 8Mpx selfie. Telefon se na trh dostal jako Dual SIM, a s podporou NFC a sítí LTE. Před čtyřmi lety vstupoval na trh s Androidem 9.0 Pie za necelých 12 tisíc korun.

Zdroj: Twitter