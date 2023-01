Teploměr, mikroskop a bezdrátové dobíjení. Tento obrněný smartphone láká na nečekané funkce

Čínská značka Ulefone si hned na začátek roku 2023 schovala nový odolný model Ulefone Power Armor 18, který kombinuje robustní tělo, zvýšenou odolnost, 120Hz displej, velkou baterii s rychlonabíjením, podporu 5G sítí a 108Mpx fotoaparát. Nový smartphone se může pyšnit i teploměrem, který změří teplotu vašeho těla nebo objektů okolo vás.

Základní půdorys telefonu a designová linka Ulefonu se příliš nemění. Do pogumovaného vyztuženého těla s odolnostmi IP68, IP69K a MIL-STD810H byl vsazen 6,58" IPS LCD displej s rozlišením 2 408 × 1 080 pix. Panel navíc podporuje 120Hz obnovovací frekvenci, jeho ochranu zajišťuje sklo Gorilla Glass 5. Ve výřezu displeje čeká 32Mpx selfie (F2.0).



Klíčové specifikace Ulefone Power Armor 18

Na zádech je umístěn trojitý fotoaparát. Hlavní 108Mpx snímač dodal Samsung, sekunduje mu 5Mpx mikroskopický objektiv se 60× makro zoomem. Pokud z blízka namíříte na displej notebooku, v hledáčku, alespoň podle výrobce, uvidíte displejovou matici. Třetím použitým snímačem je 8Mpx širokáč. Maximální rozlišení natáčených videí je 4K s 30 fps.

Zahraje bez antény a změří teplotu

Součástí fotomodulu je ještě čidlo teploměru, který za jednu vteřinu změří teplotu lidského těla (35 - 42°C, přesnost +/- 0,2°C) nebo objektů okolo vás (-20 až +80°C, přesnost +/- 0,5 °C). Naměřené teploty těla samozřejmě nelze použít pro lékařské účely, protože se stále jedná o informativní měřidlo. Samotné měření by vám však mělo s velkou přesností napovědět, jak to s teplotou vašeho těla vlastně je.

Baterie telefonu má kapacitu 9 600 mAh, dobijete ji kabelem 66 Watty, popř. 15W bezdrátovou dobíječkou. Deset minut na kabelu vám dobije pětinu baterie. Výkon telefonu zajišťuje Mediatek Dimensity 900, který podporuje 5G sítě u všech českých operátorů. Do útrob telefonu vložíte dvě nanoSIM karty, jakmile však na jedné ze SIM probíhá hovor, druhá je dočasně nedostupná. V rámci konektivity můžete počítat i s podporou Wi-Fi 6 či s Bluetooth 5.0.

Představení Ulefone Power Armor 18:

telefon má dále 12GB RAM (+ 5GB virtuální paměť) a 256GB úložiště, které rozšíříte microSD kartami až o 2 TB. Telefon má na bocích čtečku otisků prstů, 3,5mm jack a také konektor uSmart, do něhož zapojíte přídavnou endoskopickou kamerku. FM rádio si pustíte i bez připojených sluchátek, přes NFC zase bezkontaktně zaplatíte. V telefonu samotném běží čistý Android 12 bez reklam. Telefon se dostane do prodeje v polovině ledna, základní varianta by měla stát okolo 20 tisíc korun.

Zdroj: Ulefone