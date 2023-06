Teplotu změří libovolný smartphone. Nebude třeba speciální snímač, vystačí si s aplikací

Vývojáři na americké University of Washington vyvinuli mobilní aplikaci, která umožní smartphonům změřit teplotu. A to i těm, které nemají samostatný snímač pro měření teploty. Aplikace vznikla proto, aby se už nikdy neopakovala podobná situace, jako při nástupu koronaviru. Právě teplota totiž byla jedním ze symptomů možné nákazy, a není tedy překvapením, že teploměry byly tím prvním, co zmizelo z pultů obchodních řetězců.

Teploměr sice dnes není žádnou závratnou investicí, do budoucna by jej však měla, např. v případě nedostupnosti, nahradit mobilní aplikace FeverPhone. Po spuštění aplikace stači jen displej přiložit na čelo pacienta, čímž se spustí měření. Za minutu a půl pak mobilní aplikace vyhodnotí získaná data a zobrazí vaši aktuální tělenou teplotu. Při měření teploty jsou využívány teplotní čídla v telefonu (tj. termistory), na které navazuje algoritmus strojového učení. Ten podle získaných dat dokáže odhadnout vaši tělenou teplotu s průměrnou odchylkou 0,23°C, tedy prakticky stejnou, jakou mají domácí rtuťové i bezkontaktní teploměry.



Takto probíhá měření teploty pomocí aplikace FeverPhone (Zdroj: Washington.edu)

Termistory uvnitř telefonu, který je přitlačen na čelo (smartphone se drží v rozích), dokáže po minutě a půl rozpoznat množstí tepelné energie, která byla přenesena z uživatele na telefon. Aplikaci, která s daty pracuje, pak nevadí ani to, že je na displeji umístěna ochranná fólie. Úvodního klinického testování se uúčastnilo 37 pacientů, vývojáři však do budoucna počítají s tím, že rozšíří počet podporovaných zařízení. V současné době je měření k dispozici jen u tří smartphonů. Algoritmus strojového učení je totiž nutné „natrénovat“ pro konkrétní model telefonu, protože výstupy z vnitřních měřičů teploty (či jejich počty) jsou u různých značek odlišné.

Vývojáří se nebrání ani tomu, aby se měření teploty „natrénovalo“ i u chytrých hodinek. Ty mají menší displeje, takže se rychleji zahřívají. V praxi byste tak tiskli displej hodinek na čelo po dobu kratší než je minuta a půl. Z tohoto měření teploty pomocí chytrých zařízení se nikdy nestane certifikovaný způsob pro zjištění teploty. Důraz je kladen na rychlost a dostupnost, případná teplota totiž může být prvním symptomem nemoci.

Zdroj: Washington.edu