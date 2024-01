Tesco Mobile od března zvedne cenu za hovory i SMS. Přidá balíček neomezených minut a SMS za 399 Kč

Virtuální operátor Tesco Mobile od března 2024 změní parametry svých služeb. Základní sazbu za jednu minutu hovoru zvedne ze stávajících 3 Kč na 3,90 Kč, odeslaná SMS zpráva zdraží z 2 Kč na 2,90 Kč. Že vám to připomíná ceny za mobilní služby z předminulého desetiletí?

Zřejmě je to způsob, kterým chce virtuál „dotlačit“ své zákazníky k aktivaci nejrůznějších balíčků, které tyto drahé základní sazby o něco zvýhodňují. Naopak zákazníci, kteří si žádný balíček nezapnou, budou platit ceny jako z roku 2005...

Staré ceny Tesco Mobile do 5. 3. 2024:

Nové ceny Tesco Mobile od 6. 3. 2024:

U hlasových jednotek (minut hovorů) dochází ke zdražení téměř o třetinu, u SMS dokonce skoro o polovinu. Cena za málo používané MMS zůstává nezměněna, stejně jako pokračující nevýhodné účtování provolaných minut v režimu 60+60, tzn. po celých minutách hned po první provolané sekundě každé nové minuty.

Výhodnější pro zákazníky, kteří hodně volají a posílají zprávy, by mohl být nový měsíční předplacený balíček Neomezeně, který za 399 Kč na 30 dní zahrnuje neomezené hovory a SMS do všech tuzemských sítí. Na podobné bázi funguje i týdenní balíček Týden neomezeně za 120 Kč na 7 dní. Pokračuje i hlasový balíček Štědroňovi, který nabídne neomezené volání a SMS do sítě Tesco Mobile za 90 Kč na 30 dní. Volání do vlastní i cizích sítí kombinuje balíček Štědrých 200 za 200 Kč na 30 dní. Obsahuje neomezené volání a SMS do sítě Tesco Mobile a dohromady 200 SMS nebo minut do ostatních sítí.

Kombinované balíčky s hlasovými službami, SMS a daty:

U mobilních dat poskytuje virtuál Tesco Mobile působící v síti O2 (O2 je zároveň polovičním vlastníkem virtuálního operátora) přístup do 5G sítě. Maximální rychlosti přenosu jsou v závislosti na pokrytí a dostupnosti sítě v daném místě 150 Mbit/s pro stahování a 50 Mbit/s pro upload dat. V nabídce je opět několik datových balíčků, nebo balíčků kombinující neomezené hlasové služby a omezený objem datových jednotek.