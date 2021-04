TEST: Huawei Freebuds 4i – cenově dostupné ANC a intenzivní basy

Nově uvedené špunty Huawei Freebuds 4i jsou v nabídce čínské značky základním modelem zcela bezdrátových sluchátek. Navazují na loňské Freebuds 3i, proti kterým vylepšily prakticky všechno a přitom se prodávají za ještě příznivější cenu než tento předchůdce v době svého uvedení. Freebuds 4i jsou v nabídce ve třech barvách (černá, bílá, červená) a stojí zhruba 2 tisíce korun.

Sluchátka jsou koncipována jako špunty s 2,5 cm dlouhou nožkou s dotekovými senzory. Sluchátka se pro nabíjení ukládají na výšku do zaobleného pouzdra. Materiál pouzdra i sluchátek je leštěný plast, který vypadá pěkně, ale musíte dávat pozor na oděrky. Statická elektřina také docela hodně přitahuje prach.

Samotná sluchátka jsou ergonomicky řešena dobře, jsou velká tak akorát a v uchu drží s jistotou, přitom netlačí. Na výběr jsou tři velikosti náušníků. K pouzdru máme výhrady. Víčko má tendenci se zavírat a ani vyndávání sluchátek z nabíjecí šachty není úplně snadné – magnetky jsou docela silné a sluchátko v prstech prokluzuje. Jako nejlepší způsob se ukázalo zatlačit na sluchátko ve směru od sebe a pak jej teprve vytáhnout nahoru. I tak to chce ale trochu cviku.

Výdrž přes 9 hodin

Uvedení sluchátek do párovacího režimu probíhá pomocí dlouhého stisku nenápadného zapuštěného tlačítka na pravém boku pouzdra. K nabíjení slouží USB-C konektor. Bezdrátové dobíjení tento model nepodporuje a vzhledem k jeho cenovce ho ani neočekáváme. Sluchátka obsahují senzor nošení, takže přehrávání začne automaticky při nasazení do ucha a podobně se reprodukce pozastaví při vyjmutí sluchátek z uší. Tato funkce ale byla k dispozici pouze při spárování se smartphonem Huawei. U jiných značek rozpoznání nošení nefungovalo – dost možná to souvisí s jinou verzí obslužné aplikace AI Life.

Sluchátka se připojují ke smartphonu pomocí úsporného Bluetooth 5.2. Díky tomu také dokážou dosáhnout mnohem delší výdrže na jedno nabití než jejich předchůdce. Z praxe se nám víceméně potvrdila výrobcem udávaná hodnota necelých 10 hodin (9 hodin 25 minut) při poloviční hlasitosti na AAC kodeku bez zapnutého aktivního potlačení hluku.

Pokud ANC používáte, výdrž se zkrátí cca na 7 hodin a další zkrácení znamenají častější telefonní hovory, které sluchátka vybíjejí více než přehrávání hudby. Plně nabité pouzdro dodá energii na další desetihodinový cyklus, takže celkem můžete počítat s výdrží zhruba 20 hodin. Dobití sluchátek v pouzdře trvá hodinu, dobíjení samotného pouzdra je možné pouze kabelově a vyžádá si 90 minut.

Basy a účinné odhlučnění

Co se týče kvality zvuku, je třeba Freebuds 4i pochválit. Sluchátka jsou sice naladěna o poznání basověji než například jejich stájový sourozenec Freebuds Pro, ale to vzhledem k jejich zacílení na mladší uživatele není na škodu. Důležitá je optimalizace středových frekvencí, což oceníte při telefonních nebo video hovorech – lidský hlas se nepříjemně nezařezává do uší ani při vyšší hlasitosti, což byl trochu problém předchozího modelu 3i. Protistrana rozuměla dobře, i když venku bylo zrovna trochu větrnější počasí.

Freebuds 4i jsou ideální k poslechu rockové nebo taneční hudby. Výšky jsou trochu osekány, ale ne nijak zásadně – navíc klasiku asi s těmito sluchátky pravděpodobně poslouchat nebudete. Zvuk má na starosti 10mm dynamický měnič, kouzla s odšumováním zase dvojice mikrofonů, z nichž jeden je umístěn na vnitřní straně nožky a tudíž odstíněn od případného větru.

Sluchátka podporují zvukový kodek AAC a SBC – výraznější rozdíl při přehrávání na jeden nebo druhý není poznat, AAC je možná trochu „uhlazenější“. Velmi příjemně překvapil režim aktivního potlačení hluku (ANC), kombinovaný s transparentním režim (propouštění okolního zvuku). Ve sluchátkách této cenové kategorie patří rozhodně k těm účinnějším a transparentní režim dokáže efektivně obejít pasivní odhlučnění způsobené špuntovou konstrukcí.

Nová sluchátka Huawei Freebuds 4i jsou velmi vyvážený model s dobrým poměrem ceny a výbavy. Některé vymoženosti (jako například bezdrátové dobíjení) si odepřou, aby v rámci své cenové třídy poskytly slušný hudební přednes a dobrou výdrž. Důležité je jejich pohodlné nošení i několik hodin v kuse a také dobrá účinnost odhlučnění nebo naopak přivedení okolního zvuku v transparentním režimu. Design, i když není kdovíjak originální, neurazí a potěší výběr ze tří barev. Sluchátka můžeme s klidným svědomím doporučit.

Plusy:

vyvážený zvuk s posílenými basy

dostatečná maximální hlasitost

dobrý zvuk při hovoru i pro protistranu

účinný ANC a zejména režim propustnosti

dobrá výdrž na jedno nabití

rozumná cena

Minusy: