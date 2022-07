Testování TV vysílání přes 5G potrvá do konce roku. Televizi na mobilu půjde „naladit“ i bez datového tarifu

Letos v dubnu oznámily České Radiokomunikace (CRA) zahájení pilotního projektu televizního vysílání šířeného přes 5G síť. Testování původně zamýšlené na několik měsíců se protáhne až do konce roku 2022. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Technologie má název 5G Broadcast a funguje jako obdoba „pevného“ DVB-T2 připojení v domácnostech. Do budoucna má přinést výhody hlavně při přijímání televizního signálu na cestách do mobilních zařízení.

„Vysílání v 5G umožňuje příjem lineárního televizního vysílání prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů, aniž by byl omezen počet současně sledujících uživatelů a aniž by docházelo ke ztrátě kvality obrazu. Domníváme se, že tato technologie bude velmi zajímavá i pro provozovatele televizního vysílání,“ říká generální ředitel CRA Vít Vážan.

Kombinace 5G sítě a pozemního vysílání

Testovací vysílání 5G Broadcast aktuálně běží v Praze ze žižkovské televizní věže a využívá televizní a rozhlasový obsah od České televize, Českého rozhlasu a skupiny Prima. Signál z 5G vysílače sice pokrývá značnou oblast Prahy a Středních Čech, ale běžný uživatel zatím 5G televizi nemůže naladit, protože na trhu existuje jen omezené množství experimentálních přijímačů.

Zatím nejde ani přímo o mobily, testuje se na noteboocích se speciálně upraveným USB převodníkem. První referenční mobil schopný přijímat 5G Broadcast signál byl nicméně představen letos na veletrhu MWC v Barceloně – jedná se o společné zařízení firem Qualcomm a Rohde & Schwarz.

Jedná se tak čistě o testovací provoz k ověření optimálních technických parametrů před spuštěním komerční služby. CRA ověřují pomocí mobilního měření různá nastavení a parametry systému. Vysílá se na kanálu 55 v pásmu 742 až 759 MHz. Na těchto frekvencích běží jeden datový tok dostupný pro všechny uživatele, čistě technologicky není potřeba ani SIM karta s datovým tarifem (pro komerční provoz u operátorů se ale počítá i s tímto modelem, aby mohly být vedle lineárního vysílání poskytnuty i další doplňkové služby).

Platformu pozemního vysílání využívá pro příjem televize v Česku přibližně 53 % domácností. Pozemní televizní vysílání pokrývá svým signálem více než 99 % domácností v ČR a pozemní televize je pro diváky jedinou bezplatnou platformou. Řada programů je dostupná v HD kvalitě. Pozemní televizní vysílání umožňuje přístup k interaktivním službám, videu na přání a do archívů televizních stanic prostřednictvím červeného tlačítka (s využitím technologie HbbTV).