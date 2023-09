Testujeme Apple iPhone 15 Pro a 15 Pro Max. USB-C a lehkost titanu si zamilujete

Dnes si ukážeme hlavní mobilní novinky Applu pro tento rok – Apple iPhone 15 Pro a Apple iPhone 15 Pro Max. Telefony, které na první pohled nepůsobí příliš nově, přesto zde nezůstal kámen na kameni.

Změny poznáte už na první dotek. Apple pro výrobu konstrukce vůbec poprvé použil titan, což se výrazně pozitivně projevilo jednak na samotném vzhledu, ale hlavně na váze. Telefony jsou tak papírově cca o 10 % lehčí, ale v přímém srovnání s loňskou generací vám rozdíl bude připadat ještě výraznější. Chválíme také více seřízlé a hladčí hranky, díky čemuž je držení v ruce výrazně pohodlnější.



Apple iPhony 15 Pro a 15 Pro Max v redakci

Titan a dvě zásadní novinky

Oba pročkové iPhony přináší i dvě zásadní změny, které mění to, na co uživatelé byli roky zvyklý. Místo Lightningu je zde konečně univerzální USB-C konektor, který dovolí připojit více příslušenství, ale třeba i externí úložiště. Dokonce to znamená i podporu Displayportu či reverzního nabíjení, takže přes USB-C konečně nabijete z iPhonu i hodinky Apple Watch.

Nastavení akčního tlačítka umožňuje kromě vyzvánění namapovat i další různé funkce či vlastní naprogramované zkratky.

Druhou zásadní změnou je zrušení fyzického přepínače hlasitosti, který nahradilo akční tlačítko. To tichý a hlasitý režim přepíná dlouhým podržením. Máte zde však daleko větší možnosti přizpůsobení a tlačítko si můžete namapovat i na jiné funkce jako je spuštění svítilny, diktafonu či konkrétní kamery, a dokonce si můžete naprogramovat libovolnou funkci přes aplikaci Zkratky. Škoda je, že vždy můžete mít nastavenou pouze jednu funkcionalitu. Šikovné by byla možnost mít různé funkce pro krátké, dlouhé či dvojité podržení, tak doufáme, že to v budoucnu Apple napraví.

Displeje telefonů se nezměnily, opět tu máme co dočinění s OLED panely s úhlopříčkami 6,1“ a 6,7“ s interaktivním průstřelem zvaným Dynamic Island. Nechybí ani podpora ProMotion - tedy 120Hz obnovovací frekvence, samozřejmostí je HDR, Always On a hlavně i vysoký jas až 2 000 nitů pro bezproblémovou čitelnost i na přímém slunci. Apple hodně mluvil také o ztenčení rámečků, ale zde nějaký zásadní rozdíl nečekejte, rozdíl je patrný jen při přímém srovnání, a to jen když se na to zaměříte.



Telefony nabízí díky procesoru Apple A17 Pro vysoký výkon a po ruce jim u obou modelů bude i 8 GB operační paměti, což je o 2 GB více než loni. Firma si vyhrála i s optimalizací systému iOS 17.

Kde už je změna patrnější je výbava. Telefony pohání nový procesor Apple A17 Pro, první čip ve smartphonu s 3nm architekturou, která telefonu dovolila posunout výkon a přitom zvýšit efektivitu. Všechny vaše náročné aplikace, tak budou zas o chlup rychlejší. Hlavní posun ve výkonu se dočkalo hlavně GPU, které nyní poprvé podporuje hardwarovou akceleraci ray tracingu, což lze využít k ještě lepší detailům. Dočkáme se tak i portu některých konzolových her, které nyní poběží přímo na iPhonu, jako námi testovaný Resident Evil: Village.



Díky USB-C můžete k iPhonu připojit různé příslušenství, monitor, nebo třeba i nabít hodinky Apple Watch.

Z našeho testování můžeme potvrdit také 8 GB operační paměti, a to u obou modelů. Stran úložiště je ale letos změna. Zatímco menší model startuje s úložištěm 128 GB, u iPhonu 15 Pro Max se začíná rovnou na 256 GB. Maximem je v obou případech 1 TB, za který si ale výrazně připlatíte. Letos však pro profíky nebudou dražší varianty tolik nutné, jelikož díky USB-C je podporováno nahrávání přímo na externí úložiště.



Ukázka fotoaparátu. Takto vypadá stejná scéna pořízená pěti různými ohnisky (13, 24, 28, 35 a 120 mm) iPhonu 15 Pro Max.

Tím se dostáváme k fotoaparátu, který je letos opět prvotřídní. Fotoaparáty jsou zde opět 3, hlavní s 48 Mpx rozlišením, který letos nově fotí defaultně v 24Mpx rozlišení, 12 Mpx ultraširokáč a 12 Mpx teleobjektiv. Právě ten je hlavním rozdílem mezi modely - v případě menšího iPhonu 15 Pro zůstáváme u možnosti 3× optického zoomu, model Max povýšil na 5× optický zoom.



Další ukázky fotoaparátu

Pro oba však přibyly novinky jako automatické focení portrétů, možnost focení ve 48 Mpx rozlišení i mimo ProRaw a hlavně změna ohniska hlavní čočky. Díky pohyblivému senzoru můžete fotit s ohniskem 24, 28 nebo 35 mm. Spolu s makro režimem, tak máte celkem možnost fotit až se 7 různými ohnisky.



Novinkou iPhonů 15 Pro a 15 Pro Max je, že i u běžně vyfocené fotky můžete dodatečně upravovat hloubku ostrosti.

Celkově jsou telefony příjemnou evolucí, která na vás vyloženě nekřičí přelomovými novinkami, ale naopak ukazuje příjemná vylepšení, která dávají smysl a dávají telefonu trochu nový směr.

Výbavou zejména u fotoaparátu je letos lepší větší model Max, na druhou stranu u něj Apple startuje až u 256GB varianty, čímž telefony výrazně cenově odlišil. Menší začíná na 30, větší na 36 tisících korunách. Je jen na vás, zda vám za takový příplatek větší výdrž, displej a lepší teleobjektiv stojí.