Testujeme Apple iPhone 16e. Na Apple je cena ještě dobrá a ústupky zase tolik nebolí

Do redakce dorazil nejnovější a nejdostupnější z aktuální smartphonové nabídky Applu –iPhone 16e. Telefon v portfoliu nahradil dříve velmi populární model SE. Apple značením 16e naznačuje, že telefon patří do šestnáctkové rodiny a cílí na ty nejméně náročné, ovšem i přesto má telefon rozhodně co nabídnout.

Vzhledově se telefon velmi podobá základní šestnáctce, a to i velikostně. Pokud budu přesný, je dokonce téměř o milimetr menší, ovšem to v praxi rozhodně nepoznáte. Co ale poznáte hned, že je krásně kompaktní a lehký. Apple zde vsadil na osvědčenou kombinaci hliníku a matného skla, takže je telefon odolný a k tomu i krásně vypadá. Navíc matné provedení (u námi testované černé varianty) zajišťuje, že se telefon příliš neumazává od otisků. Zachována přitom byla i vysoká odolnost IP68.

Šestnáctka s výřezem

Z designových prvků je potřeba vyzdvihnout zejména fotoaparát, který je zde pouze jeden, takže díky tomu si telefon rozhodně nespletete. O který model jde, poznáte i při pohledu na rozsvícenou čelní stranu, kde se Apple vrátil k tradičnímu výřezu pro Face ID, který u vyšších modelů již dávno nahradil průstřelem – to v praxi znamená, že v systému nevyužívá populární prvek zvaný Dynamic Island. Dalším klíčovým prvkem je zde programovatelné akční tlačítko, kterým Apple dává nadobro sbohem fyzickému přepínači. Akční tlačítko lze kromě tichého a hlasitého režimu použít i na svítilnu, fotoaparát či jiné funkce, které si naprogramujete.



Apple iPhone 16e designem odkazuje na starší modely. Co se týče rozměrů, tak jde aktuálně o nejkompaktnější model v nabídce, ačkoli je jen nepatrně menší než iPhone 16.

Apple iPhone 16e nabízí také 6,1“ OLED displej, který je velmi podobný jako u klasické šestnáctky. Nepatrně se ale liší použitým atypickým rozlišením 2532 × 1170, které nabízí stále vynikající jemnost displeje. Stejná je bohužel i pouze 60Hz obnovovací frekvence, která asi nejvíce kazí celkový dojem z telefonu, ale vzhledem k tomu, že ji má i základní šestnáctka, nedalo se čekat nic jiného. Displej samozřejmě podporuje HDR a má i slušný maximální jas 800 respektive 1 200 nitů bodově, čímž na vyšší modely nepatrně ztrácí.

Výkon až na prvním místě

Hlavní komponentou telefonu je čip Apple A18. Firma podobě jako dřív s modely SE sází na strategii, kdy i nejlevnější model vybaví nejaktuálnějším čipem. Těšit se tak můžete na prvotřídní výkon, kdy si telefon poradí i s těmi nejnáročnějšími hrami či úkoly, které mu předhodíte.

Navíc díky operační paměti 8 GB RAM je naplno připraven pro Apple Intelligence. Ta ale bohužel v ČR stále není pro iPhony dostupná, ačkoli by se tato situace mohla od dubna změnit. Co však telefonu nikdo nevezme je, že jde o první iPhone, kde Apple použil svůj vlastní 5G modem Apple C1 a jasně tak ukázal, co je jeho budoucí strategie.

Apple iPhone 16e dokazuje, že se výkonem může rovnat i těm nejlepším telefonům na trhu.

Telefon jsme měli možnost zkoušet poměrně krátce, i tak musíme pochválit výdrž baterie. Apple uvádí, že je v konkrétních úlohách výdrž vyšší než u základní šestnáctky. V praxi ale rozdíl příliš nepoznáte. Pokud ale budete přecházet z iPhonu SE, za který je „éčko“ nejbližší náhradou, bude rozdíl ve výdrži vyloženě propastný. Telefon na nabití bez problému zvládne i celý náročný den.

Tak trochu dle očekávání telefon nabízí konektor USB-C (USB 2.0) pro nabíjení, ale samozřejmě jej lze nabíjet i bezdrátově díky podpoře staršího standardu Qi. Osobně je však pro mě největším zklamáním chybějící MagSafe, což znamená jednak pomalejší výkon 7,5 W u bezdrátového nabíjení, ale také to, že díky absenci magnetů Apple uživatele iPhonu 16e ochuzuje o celý unikátní ekosystém propracovaných MagSafe doplňků.



Ukázkové snímky fotoaparátu

Nejviditelnější ústupek iPhonu 16e je patrný na první pohled – pouze jeden fotoaparát. To ale nemusí nutně všem uživatelům vadit. Apple jej osadil kvalitním 48Mpx snímačem se clonou f/1.6, 26mm ohniskem a s optickou stabilizací. Vzhledem k tomu, že výchozím rozlišením snímků je 24 Mpx, tak je telefon schopen nabídnout i 2× přiblížení bez ztráty kvality, když se využívá „rezerva“ 48Mpx senzoru a snímek se může oříznout. Chybět ale bude širokoúhlý objektiv, a tím pádem i makro režim.



Navzdory jedinému objektivu telefon nabízí 2× přiblížení bez ztráty kvality.

Apple iPhone 16e je poměrně zajímavým, ač nepřímým nástupcem populární řady SE. Určitě je třeba Apple pochválit za minimum ústupků, které proti základní řadě iPhonu 16 udělal, a to přesto, že je novinka s cenou startující na 16 990 Kč o 7 tisíc levnější než zmíněný model. Nejvíc asi zabolí chybějící širokoúhlý objektiv a MagSafe. Na druhou stranu telefon nabízí nejnovější applovský čipset, dobrou výdrž a více než slušný hlavní fotoaparát.



Součástí telefonu je systém iOS 18 s podporou Apple Intelligence, která je však dostupná zatím jen v zahraničí.

V rámci preview však nelze pominout, že jde zároveň o nejdražší „dostupný“ iPhone v nabídce Applu za dlouhé roky. Ideální bude pro děti, studenty a všechny méně náročné uživatele, kteří jsou zvyklí na systém iOS a hledají po letech náhradu za dosluhující „SEčko“. Cílem Applu bude na tento model nalákat i nové zákazníky ze světa Androidu, kterým může slíbit vynikající výkon, foťák i dlouhou podporu.