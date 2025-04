Testujeme Google Pixel 9a. Takhle má vypadat pořádná střední třída – v jednoduchosti je krása

Máme v rukou nový přírůstek do rodiny Pixelů – model Google Pixel 9a, který přináší řadu prémiových funkcí do střední cenové kategorie. Pojďme se podívat, co nabízí při ceně začínající na 13 990 Kč za 128GB variantu (nebo 16 490 Kč za 256GB verzi).



Google Pixel 9a je nejnovější model od Googlu. V rámci deváté generace Pixelů se řadí nejníže

Při prvním pohledu nás zaujal minimalistický design. Google upustil od charakteristického pruhu přes modul fotoaparátu, který byl pro Pixely typický. Místo toho čočky fotoaparátu elegantně koukají přímo ze zadní strany telefonu a hlavně téměř nevystupují nad jeho profil, což je dnes u mobilů vzácnost. Telefon tak působí čistým, minimalistickým dojmem, umocněným „iPhonovsky“ seříznutými hliníkovými boky.



Minimalistické tvary a jednoduché křivky telefonu sluší

Telefon je dostupný ve čtyřech barvách: Obsidian (černá), Porcelain (bílá), Iris (fialová) a Peony (růžová). Všechny varianty mají matná skleněná záda a barevně sladěný hliníkový rámeček. My máme možnost vyzkoušet černou a fialovou – obě barvy jsou povedené, černá je klasika vyhovující většině, decentní fialová je trochu nápadnější, ale rozhodně ne nevkusná. Potěší certifikace IP68 proti průniku prachu a vody do telefonu.

Slušný výkon, baterie i bezdrátové nabíjení

Pixel 9a je z dnešního pohledu spíše menší telefon a ačkoli rámečky okolo displeje rozhodně nejsou nijak minimalistické, do velké míry právě úhlopříčka 6,3palcového pOLED displeje určuje celkovou velikost zařízení. S rozměry 154,7 x 73,3 x 8,9 mm a hmotností 186 gramů telefon příjemně padne do ruky. Displej se vyznačuje rozlišením 1080 × 2424 bodů (jemnost 422 PPI), adaptivní obnovovací frekvencí 60-120 Hz a plošným jasem až 1800 nitů (v bodovém maximu dokonce 2700 nitů). O něco lepší čitelnosti na slunci by prospěla menší odrazivost krycího skla.



Displej je dostatečně čitelný i na přímém slunci

Uvnitř telefonu pracuje procesor Google Tensor G4, stejný čip, který pohání i vyšší modely řady Pixel 9. Tento procesor je navržen s důrazem na práci s umělou inteligencí, což se projevuje například při úpravách fotografií. O bezpečnost se stará koprocesor Titan M2, také z dílen Googlu. Baterie s kapacitou 5100 mAh má zvládnout až 30 hodin běžného používání, to ale budeme schopni ověřit až v samotné recenzi. Telefon podporuje rychlé nabíjení s výkonem 23 W a také bezdrátové Qi nabíjení (7,5 W).



Boky má Pixel 9a seříznuté podobně jako iPhony, hrany jsou o něco méně ostré a příjemnější do ruky

Dvojitý fotoaparát na zadní straně se skládá z hlavního 48MP snímače s optickou stabilizací a clonou f/1.7, doplněného o 13MP širokoúhlý objektiv se zorným polem 120°. Hlavní fotoaparát nabízí osminásobné digitální přiblížení pomocí technologie Super Res Zoom. Selfie kamera má rozlišení 13 MP.



Zadní foťák téměř nevystupuje nad boční profil zařízení, což je u současných telefonů spíš výjimka

Ani nejnižší devítkový Pixel není ochuzen o funkci Magic Eraser, která umožňuje odstranit nežádoucí objekty z fotografií, nebo Best Take pro výběr nejlepších výrazů na skupinových snímcích. Video můžeme nahrávat v rozlišení 4K při 30 nebo 60 snímcích za sekundu.

Telefon běží na nejnovějším Androidu 15 a Google slibuje 7 let aktualizací operačního systému, bezpečnostních záplat a Pixel Drop aktualizací. Telefon se začne na českém trhu prodávat ještě v průběhu dubna, na MobilManii už pro vás chystáme kompletní recenzi.