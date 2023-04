Testujeme Motorolu Edge 40 Pro. Špičkový OLED displej vás chytí za oči, a jen tak nepustí

U Motoroly jsou nejznámějšími modely levnější kousky z řady Moto, nejvyšší řada Edge však bývá často opomíjena. A to neprávem. Její součástí jsou špičkově vybavené smartphony, které nabízí zajímavý mix. Ze stejného „kraje“ je i testovaná Motorola Edge 40 Pro, která je jednoznačným vyzyvatelem aktuálně nejvýkonnějších telefonů od Samsungu a Xiaomi. Novinka je však stále svá, mimo Googlu totiž nikdo v topmodelech nenabízí skoro čistý Android. Motorola si jej vylepšila jen několika svými aplikacemi, které toho mají hodně co nabídnout.

U vcelku nenápadného topmodelu dostanete nejvýkonnější čipset od Qualcommu, rychlé interní paměti, špičkový OLED panel se 165Hz obnovovací frekvencí, zvýšenou odolnost IP68, stereo reproduktory, velmi rychlé dobíjení a konečně i velmi slušnou softwarovou podporu. Větší nedostatky jsou prakticky jen dva, které však telefonu, při pohledu na cenu, zřejmě odpustíte. Nebo alespoň budete muset...

Z displeje nespustíte oči

Telefon nám do redakce dorazil v obří černé krabičce, což je něco, na co nejsme od výrobců poslední dobou zvyklí. Mimo telefonu v krabičce dostanete oboustranný USB-C kabel, a tím by to u jiných značek skončilo. Jenže Motorola do základní krabičky přibalila i velkou 125W dobíjecí „cihličku“ a dokonce i průhledný kryt. Nečekejte ohebný silikon, který působí už na první pohled levně, ale o pevný kryt, který obepne záda i boky telefonu.



Motorola Edge 40 Pro nám na testování dorazila v černé barevné variantě, z displeje doslova oči přecházejí

Jakmile se pustíte do rozbalování, zůstanete nevěříce zírat na displej. Motorole se povedl husarský kousek, do telefonu integrovala 6,67" OLED displej s miliardou barev, z něhož jen tak nespustíte oči. Panel má vysoký jas, extrémně syté barvy (intenzitu odstínů si můžete snížit), a také 165Hz obnovovací frekvenci. Je sice velkým žroutem energie, ale současně i nástrojem, díky němuž je už i tak svižný téměř čistý Android snad ještě trochu svižnější. Jedná se navíc o jeden z mála „ne-herních“ telefonů, který touto obnovovací frekvencí disponuje.



Displej je po stranách dost výrazně zakřiven, telefon tak dobře padne do dlaně...

Osobně mám rád zakřivené displeje, které sice nemusí mít žádný přidaný benefit, ale telefon prostě vypadá jinak, neokoukaně, a někdy se kvůli zahnutým bočním hranám i lépe drží v ruce. A zatímco Samsung, jakožto průkopník zakřivených displejů, své panely pomalu narovnává, Motorola jde to extrému. Zakřivila totiž i užší hrany displeje, ty boční navíc poměrně výrazně, a tak novinka vypadá hodně podobně první zakřivené Samsungy. A to je podle mě skvělá věc, která může Motorole přihrát další zájemce.



...jenže záda jsou hodně kluzká. Telefon si raději nasaďte do originálního krytu, který dostanete v základní krabici

Zobrazovací kvality displeje s poměrem stran 20:9 jsou špičkové, čtečka otisků je pod ním schovaná v optické podobě a proti poškrábání jej chrání sklo Gorilla Glass Victus. Díky zakřivení však telefon v dlani působí daleko protaženějším dojmem, což může být v prvních dnech používání trochu matoucí.



Na těle telefonu s odolností IP68 najdete dva reproduktory s podporou Dolby Atmos a USB-C konektor

K displeji mám všehovšudy jen jednu výtku, chybí mi režim Always On, což Motorola dohání vlastní náhradou. Ta vám však nemusí přirůst k srdci. A ne vždy funguje algoritmus na ignorování dotyků dlaně, např. při focení telefonem jednou rukou zjistíte, že občas „nejde“ stisknout spoušť. Fotit ale bude zřejmě raději v obou rukou, aby vám telefon nevyklouzl a nespadl na zem.



Součástí základní krabice je, mimo telefonu, i základní ochranný kryt nebo 125W dobíječka

Rám telefonu je vyrobený z hliníku, a splňuje odolnost IP68. Motorola si odškrtla i velmi dobrou zvukovou kvalitu, na každé z užších hran čeká jeden dobře hrající reproduktor s podporou Dolby Atmos.

Kluzká záda a nevýrazné foťáky

Zřejmě pár dní vám potrvá, než si v hlavě utříbíte názor na matná záda telefonu. Ta jsou směrem ke krajům zakřivená, a materiálově se bavíme taktéž o skle Victus. Jenže, na omak a na první pohled vám materiál zřejmě bude připomínat laciný plast. Tenhle dojem se sice po pár dnech vytratil, kluzkost krytu ale zůstává. Není to sice tak výrazné jako u Samsungu Galaxy A54, i přesto však mohla Motorola kryt alespoň lehce zdrsnit. Škoda také nevyužitého loga Motoroly na zádech, které mohlo posloužit jako akční tlačítko nebo alespoň poblikávat místo notifikační diody.

​

Foťáky jsou na zádech tři, celý fotomodul dost výrazně vystupuje nad okolní povrch

Hodně diskutabilní byly již při premiéře telefonu použité fotoaparáty. Ty jsou na zadní straně tři. Jedná se o dva 50MPx snímače, které slouží jako hlavní foťák a širokáč, u nějž je ještě připraveno PDAF ostření. Hlavní snímač je navíc opticky zastabilizován, teleobjektiv se slušnou světelností (F1.6) však nabídne jen dvojnásobný optický zoom a to je často hodně málo.

Při fotografiích za dnes se ukazuje největší slabina telefonu, a to nekonzistentní fotografie. Některé vypadají skvěle, u jiných byste si však netipovali, že je pořídil právě tento telefon. Foťák však bude chtít ještě další testování, spoustu nedostatků lze navíc spravit softwarovou aktualizací, takže neházejme flintu do žita.



Výpočetní výkon je maximální možný. Zajišťuje jej Snapdragon 8 Gen 2 s 12GB RAM a 256/512GB úložištěm

Byla by to totiž škoda, protože hardware telefonu je jinak špičkový. Výkon obstarává Snapdragon 8 Gen 2, který v Antutu získal u varianty 12/256 GB 1,27 milionu bodů v Antutu. Čipset se ani tak výrazně nezahřívá, teplotně to Motorola zřejmě zvládla na jedničku. Interní úložiště je typu UFS 4.0, načítání dat tedy probíhá velmi rychle. Baterie o kapacitě 4 600mAh může sice lehký „podmírák“, Motorola to však dohání až 125W dobíjením TurboPower přes kabel. Za šest minut budete na polovičním nabití baterie, a tak nižší kapacita akumulátoru vlastně vůbec nevadí. Bezdrát zůstává na 15 Wattech, ze zad zpětně dobijete i další elektroniku.

Čistý Android s kapkou Motoroly

Pokud u telefonu čekáte čistý Android, nebudete ani tentokrát zklamána. Motorola převzala prakticky kompletní ROM s čistým Androidem 13, který však v základu mnoho funkcí nenabízí. Veškeré přídavky (a že jich není zrovna málo) tak najdete vcelku nestandardně v podobě samostatných aplikací. Motorola však díky tomu nemusí vyvíjet vlastní nadstavbu, takže šetří prostředky i zkracuje čekání na novou verzi Androidu. Ty telefon mimochodem dostane rovnou tři, a k tomu výrobce nabízí čtyři roky bezpečnostních aktualizací. Na Samsungy sice ještě rok chybí, i tak je to od Motoroly velmi slušná práce.



V telefonu je připraven čistý Android 13 s několika aplikacemi od Motoroly

V aplikaci Moto si nastavíte gesta, zabezpečení, detaily výkonu či funkce displeje. Mezi další doplněk patří dětský režim Family Space, samostatná aplikace Doby Atmos zase umožní nastavení uvěřitelného efektu prostorového audia. Moto zabezpečení má na jedné obrazovce všechny detaily související s bezpečností telefonu, režim Ready For je zase vítaný desktopový režim nejen pro pracovní využití. Spustíte jej, jak ve Windows, tak třeba na vaší televizi v obýváku. Bez doplňků od Motoroly by byl telefon poloviční, takto však dostanete čistý Android s bonusy, které nejsou jen do počtu, a mají smysl.

Ukázkové fotografie:

A smysl má i koncová cena. Motorola zejména u fotoaparátů dává jasně najevo, že se nechce měřit s nejlepšími fotomobily. Na druhou stranu na to značka adekvátně reaguje i cenovou politikou. Úvodní cena 21 599 Kč není nastavena nějak extrémně vysoko, a zejména ve srovnání s aktuálními Samsungy ušetříte několik tisíc korun. Zda to však stojí za horší kvalitu fotografií, si už brzy povíme v redakční recenzi.

Motorolu Edge 40 Pro začínáme v redakci aktuálně testovat. Případné dotazy k telefonu směřujte do diskuse pod tímto článkem.