Testujeme Sony Xperia 1 V. Pod stejně střiženou košilí se skrývá zásadní vylepšení foťáku

Sony poslední roky na trhu smartphonů spíše paběrkuje a přestože každý z jeho telefonů víceméně chválíme za dobré zpracování a výbavu, nedaří se mu více prosadit. Nyní nám dorazil nejnovější model Sony Xperia 1 V, který se pokusí udělat z fanouškovské značky zase trochu mainstream, i když stále velmi specifický.



Sony Xperii 1 V byste od předchozích modelů na první pohled téměř nerozeznaly. Liší se víceméně jen barevnými variantami a drobnými detaily jako vroubkovaným povrchem boků i zad.

Hned v úvodu je nutné říci, že design telefonu se opět prakticky nezměnil. Protáhlé tělo, kovová konstrukce, hranatější profil, takto už vypadají vlajkové Xperie roky, což telefonu ubírá na originalitě. Tentokrát tu ale máme vroubky na bocích, a hlavně i na skleněných zádech, což je neuvěřitelně praktické a telefon se tak jistě drží v ruce a nevyklouzává. Samozřejmostí je i odolnost vůči vodě a prachu.

Výbava je zde opět prvotřídní. Širokoúhlý 6,5“ OLED displej s protáhlým poměrem stran 21 : 9 a hlavně 4K rozlišením by mu mohli leckteří konkurenti závidět. Samozřejmostí je 120Hz obnovovací frekvence a podpora HDR. K tomu si pro plný multimediální zážitek připočtěte stereo reproduktory, případně telefon dovoluje připojení sluchátek přes 3,5mm jack, který je dnes mezi smartphony čím dál větší vzácností.

Nový fotosenzor ukáže, co umí

Výkon je zde prvotřídní díky procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 doplněným o 12 GB RAM. Po ruce pak budete mít také 256GB úložiště s možnostní dalšího rozšíření o paměťovou kartu v rukokou otevíratelném šuplíčku. Ani po osazení slotu paměťovkou ale nepřijdete o Dual SIM, jelikož Sony podporuje i eSIMky.

O výdrž se zde stará 5 000 mAh baterie s podporou rychlého dobíjení Power Delivery, nabíječku však k telefonu bohužel nedostanete. Nabíjet lze ale i bezdrátově, a dokonce telefon umí bezdrátově dobít i ostatní zařízení. K výdrži si lze pomoci i úspornými režimy systému. Telefon spoléhá na Android 13 s tradičním designem od Sony.



Prostředí Androidu 13 s nadstavbou od Sony.

Nejvíc se Sony věnovalo vývoji v oblasti fotoaparátu. Najdeme zde trojitý fotoaparát s plným 52MPx, respektive efektivním 48Mpx rozlišením. Díky pixel binningu jsou však výstupy pouze 12Mpx a korespondují s rozlišením zbylých fotáků – ultraširokáčem a teleobjektivem. Podstatné vylepšení se tentokrát odehrálo na úrovni primárního senzoru, který má pixely s dvouvrstvými tranzistory. To by se mělo pozitivně podepsat na výsledku focení – první testovací snímky se nám jeví jako zdařilé a přirozené, podrobnějšímu zkoumání ale fotoaparát podrobíme v klasické recenzi.



Ukázkové snímky z fotoaparátu

U teleobjektivu se navíc můžete těšit na skutečný optický zoom díky soustavě čoček, které dovolí měnit ohnisko v rozsahu 85 až 125 mm. Nechybí zde optická stabilizace obrazu a hlavně profesionální aplikace od Sony pro focení, ale i natáčení. V té si kromě spousty detailních parametrů můžete nastavit i stejné styly a profily focení či natáčení jako u tradičních fotoaparátů – Sony se zde už několik let inspiruje vlastní řadou fotoaparátů Alpha.

Sony znovu ukazuje, že umí vyrobit špičkový telefon pro všechny, které zajímá výkon, focení a multimédia. Na druhou stranu telefon opět působí velmi nenápadně a nijak výrazně se neodlišuje od předchůdců, a to včetně vysoké cenovky, která činí 33 990 Kč. Za tuto cenu to je tak trochu stále stejná písnička jako u předchozích generací, Sony nakonec asi zase zamíří hlavně za skalními fanoušky, a to je u tak mimořádného telefonu docela škoda.