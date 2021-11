The Netflix Hub. Netflix nově spolupracuje se Spotify, a vydělat na tom chtějí oba. Povede se to?

Hudební streamovací služba Spotify oznámila užší spoluprací s Netflixem. Ode dnešního dne se ve Spotify objevuje zvukový obsah z filmů a seriálů, které si fanoušci Netflixu oblíbili. K sountrackům, filmovým skladbám a podcastům v celkem 270 playlistech se dostanete přes webové stránky Spotify, popř. v mobilní aplikaci vyhledáte profil Netflixu, u něhož můžete procházet známý zvukový obsah.

V aktuální nabídce zvukového obsahu dominují playlisty známých seriálů Papírový dům, Bridgertonovi, Hra na oliheň, Sexuální výchova, Kovboj Bebop, Bruised, a další, či podcasty, které se zaobírají obsahem na Netflixu. Podle tiskové zprávy to vypadá, že je The Netflix Hub omezen jen na vybrané státy, ovšem není to pravda, protože si zvukový obsah od Netflixu můžete pustit i v české mutaci Spotify. Navíc, nemusíte být ani prémiový uživatel, The Netflix Hub je s reklamami dostupný i pro neplatící uživatele.

Opačnou stranou se žádná spolupráce (zatím) nekoná, na Netflixu si tedy žádné písně ze Spotify přímo nespustíte. I tak může být tato spolupráce obou firem prospěšná pro oba tábory uživatelů. Spotify již dříve uvedlo, že si jeho uživatelé vytvořili přes 22 tisíc unikátních playlistů z písní, které slyšeli na Netflixu. A užší spolupráce obou firem jim má vyhledávání a přehrání známého obsahu výrazně usnadnit.

Netflix začal nedávno na telefonech nabízet i své mobilní hry: