TichWatch Pro 5 přijdou s Wear OS 3. Díky zdvojenému displeji vydrží až 4 dny na jedno nabití

Značka Mobvoi uvede brzy na trh své první hodinky se systémem Wear OS 3. Oficiální obchod značky na kanadském Amazonu nedopatřením zveřejnil celý listing hodinek TicWatch Pro 5, a to ještě předtím, než došlo k jejich oficiální premiéře. Už teď tak o hodinkách víme úplně vše, k čemuž v horizontu několika týdnů doplníme očekávanou dostupnost a koncovou cenu hodinek, které chtějí zatopit zejména Galaxy Watch5 Pro od Samsungu.

TicWatch Pro 5 jsou zatím nejvýkonnější hodinky značky, které jsou vyrobeny v kombinaci nerezové oceli, hliníku 7000 a z nylonu vyztuženého skleněnými vlákny. Tělo hodinek o rozměrech 50 × 48 × 12 mm váží 44 gramů a splňuje odolnost 5 ATM a americký armádní standard MIL-STD810H. 1,43" displej s rozlišením 466 × 466 pix kombinuje OLED vrstvu s barevně podsvětleným FSTN displejem, který zaručí delší výdrž na jedno nabití. V praxi tak volíte mezi povedeným OLED displejem a úsporou baterie, která má kapacitu 611 mAh. Značka zapracovala i na rychlém dobíjení, za půl hodiny dobijete hodinky z nuly až na 65 procent.



Největší zvláštností hodinek je duální displej. Pod OLED panelem čeká FSTN displej, který si můžete podsvětlit volitelnou barvbou

Displej hodinek kryje sklo Gorilla Glass, na němž je ještě položena vrstva, která odpuzuje otisky prstů. Dvojitý zobrazovací panel je nepatrně zapuštěný pod okraj těla, na jehož pravém boku čeká otočná korunka a doplňkové ovládací tlačítko. Díky reproduktoru a mikrofonu pomocí hodinek ze zápěstí obsloužíte i hovory.

Představení hodinek TicWatch Pro 5:

Silikonové řemínky mají šířku 24 mm, a jsou, stejně jako tělo hodinek, k dispozici pouze v černé barevné variantě. Výkon zajišťuje 4nm čipset Snapdragon W5+ Gen 1, na něhož navazuje 2GB RAM a 32GB úložiště. Konektivitu obstarává Bluetooth 5.2, 2,4GHz Wi-Fi, GPS, kompas a barometr. Hodinky zvládnou měřit a evidovat kroky, srdeční tep, okysličení krve (obojí kontinuálně), VO2 MAX, stres a také spánek. S hodinkami si také bezkontaktně zaplatíte.

Hodinkám zatím chybí úderný slogan, na závěr videa výše se tak pod názvem hodinek dočtete úsměvný popisek „there is the slogan“. Cenu a dostupnost Mobvoi TicWatch Pro 5 zatím neznáme. Jakmile budeme vědět další detaily, do článku je doplníme.

Zdroj: Amazon via Reddit