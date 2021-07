TicWatch E3 jsou povedené hodinky. Wear OS ale nutně potřebuje upgrade

Jako dlouhodobý uživatel hodinek s Tizenem pro mě byl krátkodobý přesun na platformu Wear OS přechodem, při němž nezůstal kámen na kameni. Po několika dnech jsem si na systém, který se snad zastavil před pěti lety a nikam se od té doby nepohnul, zvykl, ale chyběl mi alespoň nějaký bonus navíc. Možná to byly i samotné hodinky Mobvoi TicWatch E3, které vypadají papírově velmi zajímavě, ve finále však budete nad některými detaily kroutit hlavou. Je to však problém hodinek nebo spíše samotné platformy Wear OS?

Začněme pozitivy. Hodinky jsou vyrobeny z plastu, který toho snese dost, a v průběhu testování obstál na výbornou. TicWatch E3 váží jen 32 gramů, na bocích mají dvě dostatečně vystouplá tlačítka (které můžete tisknout i vnější částí dlaně, pokud je máte dost utaženy), a na straně také reproduktor. Mezi tlačítky je umístěn mikrofon. Pokud vytáčíte přímo z hodinek, vše funguje jak má. Když jsem však na zápěstí poprvé přijmu příchozí hovor, musel jsem okamžitě hledat telefon! Naštěstí se funkce „volání ze zápěstí“ do hodinek za pár dní vrátila.



V redakci jsme otestovali chytré hodinky Mobvoi TicWatch E3

Gumové řemínky hodinek jsou naomak příjemné, zápěstí se vám pod nimi nezapotí, a navíc můžete jeden řemínek použít na útlejší dámská i na tlustší pánská zápěstí. Není třeba tak v krabici hledat druhý pásek. Řemínky mají standardizované rozměry 20mm a snadno je vyměníte za jiné. Na vnitřní straně hodinek je umístěn snímač srdečního tepu, okysličení krve a také čtyři zapuštěné piny pro přibalený magnetický dock zakončený USB. Jenže magnet není nijak dvakrát silný, často stačí lehké posunutí kabelu a hodinky z docku sklouznou. A když k nim po čase přijdete, budou třeba jen částečně nabité.

Představení hodinek Mobvoi TicWatch E3:

Bezdrátové nabíjení tak chybí více, než kdy jindy. Ještě, když si v práci necháte nestandardní nabíjecí dock, a musíte tak s hodinkami přes víkend doslova „živořit“. Pokud si zapnete kontinuální měření tlaku, stresu a srdečního tepu, v noci si změříte spánek, hodinky využijete na notifikace, občasné volání a nastavíte jas displeje na maximum, vydrží na jedno nabití den a půl. A to je dost zajímavá výdrž. A při vypnutí některých funkcí si ji ještě prodloužíte. Při poklesu baterie pod 5 % se aktivuje základní režim hodinek s ciferníkem, nic jiného není k dispozici.



Hodinky jsou příjemně lehké a kompaktní, působí minimalistickým dojmem Pohled na boky hodinek s tlačítky, reproduktorem a mikrofonem. Tělo hodinek splňuje odolnost IP68, a hodinky si můžete vzít s sebou i do bazénu

V noci si můžete aktivovat automatické přepnutí do úsporného režimu, jenže, pokud jej chcete vypnout a ještě na hodinkách pracovat (popř. nastavit režim Kino, který při převalování nebude rozsvěcovat displej), bez jejich restartu základní režim nevypnete. Logika zde trochu pokulhává.



Hodinky nepodporují bezdrátové dobíjení, integrovanou 380mAh baterii dobijete jen prostřednictvím přibaleného magnetického docku. Nenechte se uchlácholit 13% kapacitou baterie. Stačí pár minut, a hodinky budou na nule

Při zapojení do nabíječky počítejte s tím, že z nuly na sto si hodinky dobijete zhruba za hodinu a čtyřicet minut. Boční tlačítka se starají o doplňkové ovládání, horní vás vždy vezme do hlavní nabídky, spodní tvrdošíjně otevírá seznam s aplikacemi od výrobce, a jinde než na základní obrazovce nefunguje. Logičtější by bylo, kdyby tlačítko vracelo zpět, takhle musíte potáhnout přes displej zleva doprava. Škoda, potenciál zůstal nevyužit.



Aby byl LCD displej dobře čitelný i na přímém slunci, bude třeba zvýšit jeho jas na absolutní maximum. S automatickou regulací jasu displeje nepočítejte. Ve výbavě se dostalo i na Always On režim, který je podsvětlen výrazné méně, a na slunci už můžete mít problém...

Samotný LCD panel s označením „High Density“ má úhlopříčku 1,3 palce a rozlišení 360 × 360 pix. Pokud si jeho jas nastavíte na maximum, přečtete na displeji i na přímém slunci vše potřebné, ovšem za cenu většího vybíjení baterie. Naštěstí jsou zde velmi dobře fungující gesta pro rozsvícení hodinek, takže třeba při řízení auta se displej sám nerozsvěcuje. O tom by mohly hodinky s Tizenem dlouho vyprávět. V noci si pak musíte zapnout režim Kino, jinak budete osvětlovat vedle spící manželku.

Systém, který potřebuje upgrade

Operační systém Wear OS na hodinkách běhá svižně, snad jen na pár zádrhelů v prodlevě při zobrazení aplikací či na mizející obrazovku s příchozím voláním, si nemáme na co stěžovat. Ze systému je však patrná zastaralost, což se sice brzy změní, i tak ale není zaručeno, že by se měla nová verze Wear OS měla dostat do starších hodinek. Raději tedy vrabec v hrsti než holub na střeše...



Některé z dostupných ciferníků, u vybraného z nich můžete editovat jednotlivé zástupce a doplňkové funkce

Logika systému je vcelku jasná, a brzy si na ni zvyknete. Z ciferníku se pohybem doleva (popř. podržením vypínacího tlačítka) dostanete ke Google Asistentovi, který vám třeba rychle sdělí aktuální počasí. Při pokusu o napsání SMS zprávy a vytočení čísla z telefonního seznamu jsme však narazili na chybějící oprávnění. A to i přesto, že párovací aplikace Wear OS má v telefonu všechna oprávnění povolena.



Rychlý přístup ke Google Asistentovi, notifikační centrum, zástupci v horní liště se stavovými informacemi, hlavní nabídka

Základní nabídka ciferníků mě sice dvakrát nepřesvědčila, celkem jich je 26, ovšem do hodinek si můžete přes doplňkovou aplikaci Mobvoi stáhnout další bezplatné a placené ciferníky. Na zápěstí si můžete ciferník ještě ručně doupravit, třeba zástupci oblíbených funkcí či výstupů z měření.



Ukázkové předpřipravené Tiles

Horní lištu s rychlými zástupci vysouváte z horní hrany, je však škoda, že lišta nelze vysunout kdykoliv, pouze z ciferníku. Šikovné notifikační centrum vysouváte ze spodní lišty, pravá část od ciferníku je věnována celoobrazovým Tiles, z nichž můžete rychle měřit srdeční tep, podívat se do kalendáře, zjistit přehled vaší aktivity, apod. Hlavní nabídka je řazena po dvou aplikacích na jednom řádku, přímo z hodinek si můžete z Google Play stáhnout další aplikační obsah. A to přes data z připojeného telefonu nebo ze samostatného připojení hodinek k Wi-Fi. Jenže obchod se v hodinkách někdy dost zdlouhavě načítá...

Zdraví měří Google i Mobvoi

Aplikační výbava je na hodinky dostatečná, co vám bude chybět, to si stáhnete. Škoda jen, že v měřících aplikacích výrobce některé funkce duplikuje s Googlem, jehož apka Fit se stará o měření srdečního tepu. Jenže prakticky stejná aplikace je tu i od Mobvoi. Ten navíc nevsadil na jednotnou aplikaci, která by sdružovala všechna měření „pod jednou střechou“, ale jeho apky jsou doslova rozesety po celé hlavní nabídce. Máte tu měření srdečního tepu, okysličení krve, spánku, hluku, stresu, dechová cvičení či souhrnný modul zobrazující vaši denní aktivitu. Informací z měření je dost, škoda, že nejsou nějak ucelené.



Přehled denní aktivity, probíhající měření srdečního tepu, automatická detekce aktivit, průběh cvičení

Pro daleko lepší představu o vašich výkonech je důležitá aplikace Mobvoi ve vašem smartphonu, která je společně s apkou Wear OS druhou „povinnou“ aplikací, která spolupracuje s hodinkami. I když u aplikace občas hapruje automatická synchronizace dat, často stačí jen nechat ručně obnovit, a všechna naměřená data se ukládají do patřičných kolonek. Jen u cvičení jsme narazily. Z deseti z nich se do telefonu synchronizovalo pouze jedno.

Hodinky mají přesnou GPS, která se zafixuje často do 20 vteřin, při cvičení vidíte na hodinkách detaily vzdálenosti, počet kroků, spálené kalorie, ušlou trasu a další data. Detaily měření spánku, hluku a okysličení krve

Mobilní aplikace však není počeštěná, a to ostatně částečně platí i o hodinkách. Sice s angličtinou nemáme problém, ale systém, který je částečně v češtině a částečně v angličtině rozhodně profesionálně nevypadá. To už raději mít celé prostředí v angličtině.



Propojení hodinek se smartphonem zajistí aplikace Wear OS, centrem naměřených údajů je aplikace Mobvoi. Má však dost často problémy se synchronizací ukončených cvičení. Z deseti z nich v aplikaci skončilo jen jedno, přičemž v hodinkách jsou evidována všechna

Poslední detaily máme k 8GB úložišti hodinek, do něhož se ukládají zvukové soubory a pořízené screenshoty (s úsměvným potvrzením „Vezměte úspěch obrazovky!“ při jejich pořízení), offline streamovaná muzika zatím není na pořadu dne. Spotify totiž slouží jen jako dálkové ovládání hudby z telefonu, na offline přehrávání ze Spotify či YouTube Music musíme počkat až do nové verze Wear OS. Samozřejmě jsou zde i další aplikace, které vám dovolí přehrávat uloženou hudbu z hodinek (pokud najdete způsob, jak ji tam dostat) do bezdrátových sluchátek, třeba při běhání. TicWatch podporují Bluetooth, mimo to také Wi-Fi, GPS či NFC.

Šikovné hodinky s několika zádrhely

Vzato kolem a kolem jsou vytýkané nedostatky spíše otázkou platformy než samotných hodinek. U nich můžeme prakticky vytknout jen absenci větší ochrany displeje, jinak mají hodinky slušný zobrazovací panel, kompaktní rozměry, nízkou hmotnost a příjemně se (a to i dlouhodobě) nosí na ruce.

Softwarově to však není úplně ono, mezi řádky je vidět, že Google platformu Wear OS dlouhodobě opomíjel, a že se teprve před pár měsíci se zčistajasna rozhodl skomírající platformu konečně vylepšit a odladit. A pozval si na to Samsung. Ať už je to napůl počeštěné prostředí, některé nelogické funkce, zcela zbytečné boční tlačítko, občas nefunkční příjem hovorů ze zápěstí nebo zdvojení funkcí pro měření zdravotních dat... chtělo by to jednoznačně update systému.

Hardware je přitom dostatečný, platforma Wear 4100 není dýchavičná, 1GB RAM je dostatčující. Škoda, že si na hodinkách také stále nezaplatíte. Ale to není věc hodinek, ale platformy Wear OS jako takové. Chytré hodinky TicWatch E3 se v Česku prodávají za 5 490 Kč, a pokud zohledníme klady a zápory, jedná se stále o jeden z nejzajímavějších modelů s Wear OS v poměru výkon/cena. Základ je povedený, chybět vám budou vesměs jen detaily.

Plusy:

kompaktní plastové hodinky na zápěstí

díky nízké hmotnosti netíží na zápěstí ani v noci

displej stále slušně čitelný na přímém světle

24h monitoring tepu, stresu, okysličení krve a spánku

měření okolního hluku, dechová cvičení

displej se nerozsvěcuje při řízení

přehledná mobilní aplikace mapující vaše fyzické aktivity

Minusy: