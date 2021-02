TicWatch Pro 3: K čemu jsou v hodinkách dva displeje a proč to Google kazí [test]

Kdysi stály na jedné startovní čáře platformy Apple Watch a Google Android Wear. První jmenovaná vystřelila ke hvězdám, druhá psala smutný příběh o promarněné příležitosti. Dnes stejný systém známe jako Wear OS, Google na něj okázale kašle, ale jistá firma Mobvoi to nevzdává a v hodinkách TicWatch Pro 3 přináší zajímavou alternativu.

Unikátní jsou kombinací dvou displejů. Prsty se prohání a oči kochají krásným AMOLED panelem s jemným rozlišením a krásnými barvami, ale jakmile zhasne, aktivuje dosud neviditelný, nad ním umístěný monochromatický displej typu FSTN LCD. Novinkou aktuální generace je podsvícení, nebo spíše jemná iluminace, jakou si pamatujeme z někdejších „digitálek“.



Jak kontrastní je monochromatický displej? Záleží na světle a úhlu pohledu. Ve srovnání s transreflexivním panelem na hodinkách Garmin je to slabé, ale ten ve vypnutém stavu nemusí být neviditelný.

Myšlenka je taková, že za světla je dostatečně kontrastní a ve tmě bude stačit i to slaboučké světlo navíc (aktivuje se typickým gestem, kdy zvednete hodinky před obličej). Funguje to a po třech letech mám konečně pocit, že výrobce dotáhl tuhle skvělou myšlenku ke stejně skvělé realizaci. Radost kazí snad jen vedle leží Garmin s osvědčeným transreflexním displejem, který má výrazně lepší kontrast (jistě, nemusí se zabývat průhledností).

Na fotkách si prohlédněte tělo. Ve tmavo-šedo-černé neurazí, nenadchne. Šasi je plastové, ale kvalitně zpracované, leštěná ocelová luneta dodává říz. Displej chrání tvrzené sklo Gorilla Glass i o ten důležitý milimetr přesahující luneta. Oproti minulé generaci (TicWatch Pro 2020) je tělo o cca 30 % menší a minimálně 70 % hezčí (skromný názor autora), což je vítaný směr evoluce. Odolnost definuje nejen stupeň krytí IP68, ale i přísnější armádní standard MIL-STD-810.

Výdrž baterie: na poměry skvělá

Nejsou to první hodinky s procesorem Qualcomm Wear 4100, ale subjektivně jsou to nejrychlejší hodinky s WearOS. Ani to však neznamená, že jsou reakce okamžité, občas si počkáte. Kombinace úsporného procesoru a monochromatického displeje znamená úsporu energie. Výdrž tak poskočila na dříve nedosažitelné tři dny. A to jsou tři dny pod plnou zátěží! Když se budete krotit, dostanete se na čtyři dny a když vypnete senzory a nebudete příliš používat AMOLED, dostanete se na pět dní.

V extrémním případě se dostanete až na 45 dní, stačí aktivovat Essential mode, který vypne chytrou elektroniku, nechá jen monochromatický displej a počítání kroků. Údaj je to od výrobce, tohle jsem nezkoušel, protože to s chytrými hodinkami nemá moc společného. Když vám ale na ukazateli baterky svítí 3 %, bude se tenhle režim hodit, až do večera budete vědět, kolik je hodin.

Nabíjí se kabelem, magnetický konektor ochotně přiskočí a všechno funguje, jak má. Přesto se nemohu zbavit dojmu, že v téhle cenové kategorii by hodinkám slušelo bezdrátové dobíjení Qi. Ne snad kvůli rozdílu v komfortu, spíš protože nabíjecí kabel máte jen jeden, kdežto bezdrátové nabíječky se díky telefonům šíří světem a zapomětlivý uživatel by získal záložní plán.

Hodinky měří tep i trendy okysličení krve, mají barometr, samozřejmě GPS, méně pochopitelná je podpora starší specifikace Bluetooth 4.2. Moderní hodinky dnes mají verzi 5.0 a je to viditelný krok vpřed. Na druhou stranu jsem nepozoroval, že by bylo spojení TicWatch Pro 3 s mobilem nestabilní.

Software

Tady je to ohraná písnička. Wear OS je krásný a intuitivní systém, ale stále narážíte na náznaky toho, jak moc na něj Google kašle. Dva nejkřiklavější důkazy? 1) Google Pay sice funguje v českých mobilech, nikoliv v hodinkách. 2) Chybí aktuální hudební aplikace YouTube Music. A pak řada drobných věcí: tuhle nefunguje notifikace, tam se nepochopitelně odpojí Wi-Fi, Google Assistant jednou funguje, pak zase ne…

Samostatnou kapitolou je Google Assistant. Něco zvládá v angličtině, něco dokonce česky, ale využití v reálném životě je ještě mizernější, než na mobilu. Reakce jsou pomalé, displej malý. Co se mi však líbí a používal jsem často, je diktování odpovědí na zprávy.

Výborné jsou notifikace, na které se dá reagovat a výborná je spolupráce s mobilem, viz třeba Google Mapy předvedené ve videu výše. Problém je, že takových scénářů není mnoho, Google opět nevyužívá potenciál.

Mobvoi se zdatně snaží dohánět nedostatky systému a doplňuje jej vlastními aplikacemi. Výsledkem však je několik duplicit, kdy appky od Mobvoi dělají to samé jako appky od Googlu. Pak je tu hromada bloatwaru, resp. ty aplikace fungují a mohou se hodit, ale proč musí být předinstalovaný hlukoměr? Vždyť je tu Obchod Play, kam bych si pro takovou utilitku mohl zajít.

Některé z předinstalovaných ciferníků umožnují měnit obsah widgetů/komplikací. Další ciferníky lze stahovat z Google Play, což je jak hledání jehly v kupce sena, ale naštěstí to jde i přes mobil, kde je to přece jen trochu přehlednější. Mimochodem aplikace v mobilu je dobrá ještě tak k uspořádání aktivních karet, ale moc dalšího neumí.



Práce s ciferníky je dnes na většině chytrých hodinek stejná: podržíte prst a vybíráte. U některých lze zvolit obsah komplikací. Nejpohodlnější výběr je v mobilní appce.



Sport – i tady se duplikuje appka TicExcercise s Google Fit Workouts, takže si vybere, ale stáhnout se dá i v Česku stále populárnější Strava, čímž se toto dilema vyřeší.

Hodinky kupodivu fungují i s iPhonem, ale omezeně. Třeba nejde telefonovat, přijde vám notifikace, přečtete si zprávu, ale už na ji nejde reagovat.

Verdikt

Hodinky mají LTE verzi, ale ta v českých poměrech nemá význam, operátoři ji nepustí do sítě, takže zbývá Bluetooth varianta. I s tou lze telefonovat, jen k tomu potřebujete připojený mobil. TicWatch Pro 3 koupíte buď za 300 dolarů přímo na webu výrobce, nebo s českou zárukou třeba na CZC.cz za 9 990 Kč.

…a to je hodně. Levněji pořídíte i daleko použitelnější a lépe vyladěné Apple Watch (model SE), sportovci si vyberou osvědčený sporttester od Garminu, šetřílci se mohou porozhlédnout ve stále početnější kategorii polochytrých hodinek. Ty sice v některých oblastech funkčně pokulhávají, ale jsou menší, svižnější, jednodušší a také 2 až 6× levnější. Za daných podmínek marně přemýšlím, komu TicWatch 3 doporučit. A je to škoda, protože hardware je skvělý, ale celek kazí software.