TikTok má v USA na výběr: buď ho Čína prodá americké firmě, nebo Ameriku opustí. Zbývá jen pár měsíců

Představa, že by stát zakázal nějakou sociální síť, může působit absurdním dojmem. U nás jsme sice zaznamenali snahy blokovat takzvané dezinformační weby, nicméně v tomto případě se jednalo o iniciativu na základě „nezávazné žádosti“ státních institucí a soud později konstatoval, že to bylo proti evropskému nařízení.

V zámoří, konkrétně ve Spojených státech amerických, je v poslední době hodně slyšet o zákazu sociální sítě TikTok. V dubnu tohoto roku podepsal prezident Joe Biden zákon o ochraně Američanů před aplikacemi ovládanými zahraničními protivníky, který v praxi znamená zákaz nebo nucený prodej TikToku. Co tomu předcházelo a co to bude znamenat?

Začalo to aplikací Musical.ly

Vraťme se nejprve do roku 2014, kdy se objevila aplikace Musical.ly. Byla určená ke sdílení 15sekundových videí, na kterých byl zpěv nebo řeč synchronizovaný s pohyby rtů. V listopadu tuto aplikaci koupila čínská společnost ByteDance, která ji následně zásadně proměnila až do dnešní podoby.



Zárodkem byla aplikace Musical.ly

Po přejmenování na TikTok následovala doslova exploze počtu uživatelů. Zájem o aplikaci rostl po celém světě, zejména však ve Spojených státech. Dle ByteDance zaznamenal TikTok v letech 2018 až 2023 nárůst uživatelů o 1239,29 %. To znamená z původních 11,2 milionu na více než 150 milionů. Aplikace byla k dispozici na více než 150 trzích a v 39 jazycích.

To, co začínalo jako zdánlivě nepříliš úspěšná aplikace pro sdílení krátkých hudebních videí, orientovaná zejména na mladé lidi, se proměnilo v revoluci v internetové zábavě. Možná bychom mohli říci, že TikTok definoval nový standard časově omezených videí, který později převzaly další sociální sítě včetně Instagramu či Facebooku.

ByteDance nemá jen TikTok

Nutno konstatovat, že pro čínskou firmu ByteDance nebyl TikTok prvním počinem v oblasti sdílení videí na internetu. V roce 2016 spustila svou první aplikaci s názvem Douyin, která je v současnosti dostupná pouze v Číně. TikToku se velice podobá – uživatelé v ní mohou procházet videa točená na výšku, která jim předkládá důmyslný algoritmus, jehož cílem je co nejdéle udržet pozornost.

Podobně jako TikTok se i Douyin spoléhá na příjmy z reklamy a nákupy v aplikaci. Z ekonomického hlediska je Douyin pro ByteDance důležitější než TikTok – generuje totiž výrazně vyšší příjmy. V polovině loňského roku vydělala tato platforma celých 80 % z 54 miliard dolarů, které provozovatel utržil. TikTok proti tomu přinesl jen pětinu celkových příjmů.

Obě aplikace jsou si velmi podobné z hlediska designu a funkčnosti, ale existují mezi nimi i určité rozdíly. Zatímco TikTok je přístupný mezinárodnímu publiku, Douyin obsahuje některé funkce specifické pro čínský trh, jako je integrace s místními sociálními sítěmi a e-commerce platformami​.

TikTok jako bezpečnostní riziko?

TikTok je v USA nesporně populární, ale to je i spousta dalších aplikací. Proč se tedy americká vláda zaměřila právě na TikTok, a ne třeba na některý z produktů společnosti Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) nebo aplikaci Snapchat, na kterých je spousta Američanů závislá? Stručně řečeno: hlavním důvodem je čínská vláda.



TikTok vzbuzoval obavy o bezpečnost

ByteDance je čínská společnost a jako taková musí samozřejmě dodržovat čínské právní předpisy. Ty jsou poměrně tvrdé: například čínská vláda má v ByteDance nejen vlastní oddělení, což je v této zemi standardní, ale má také zástupce v představenstvu. Kromě toho některé zákony, zejména zákon o národním zpravodajství z roku 2017, nutí firmy sdílet data s čínskou vládou a současně tajit, že něco takového dělají.

Z těchto důvodů se zákonodárci a zpravodajské služby obávají, že by údaje amerických uživatelů mohly skončit v rukách čínské vlády. TikTok, stejně jako většina aplikací sociálních platforem, shromažďuje velké množství údajů, včetně jmen, adres, e-mailových adres, IP adres, kontaktů, zpráv, údajů o poloze, používání platformy atd.

Může TikTok manipulovat s Američany?

Podobné informace samozřejmě shromažďují všichni od Mety po Snapchat, ale sídlo těchto firem se nenachází v jiné zemi s komplikovanými, a často až vysloveně nepřátelskými geopolitickými vztahy. Odtud také plynou obavy, že TikTok manipuluje s obsahem, který američtí diváci vidí. Někteří zákonodárci jsou například znepokojeni tím, jak TikTok předkládá Američanům videa o válce mezi Izraelem a Hamásem.

Problém TikToku však přesahuje tento rámec. V případě aplikace Douyin je čínská vláda velmi přísná, pokud jde o obsah, který může aplikace zobrazovat dětem a dospívajícím. Těm by měl být zobrazován pouze obsah, který má vzdělávací hodnotu.

Patrně nikdo nechce, aby TikTok cenzuroval veškerý nevzdělávací obsah pro uživatele mladší 18 let. Stávající model však vyvolává obavy z toho, jak by TikTok teoreticky mohl formovat to, co američtí uživatelé vidí, ve prospěch čínské politiky a vlády.

A tak se začalo pracovat na zákazu

Představitelé americké vlády vyjadřují obavy z TikToku coby hrozby pro národní bezpečnost přinejmenším od roku 2019. Začalo to zdánlivě nevinně: TikTok zakázal účet uživateli z New Jersey. Uživatel tvrdil, že byl zabanován poté, co zveřejnil příspěvek o pronásledování Ujgurů čínskou vládou. TikTok se bránil tím, že zákaz s tím nesouvisel a dotyčné video bylo staženo kvůli „lidské chybě při moderování“.

Zákonodárci měli také obavy z toho, že by TikTok mohl potenciálně poskytovat čínské vládě údaje amerických uživatelů. Na tomto místě je však nutné podotknout, že v té době nebyly o takovém počínání žádné prokazatelné důkazy.

V roce 2020 se TikTok dostal do hledáčku Trumpovy administrativy kvůli obavám o národní bezpečnost. V příkazu vydaném 6. srpna 2020 dal Trump firmě ByteDance dvě možnosti: prodat TikTok americké společnosti, nebo čelit zákazu v USA.



Zájem o TikTok měl Oracle a Microsoft

Během jednání o prodeji aplikace byl nejprve favoritem Microsoft, ale ByteDance nakonec vybrala jako preferovaného partnera Oracle. V září 2020 Oracle oznámil, že dosáhl s ByteDance dohody, ale k prodeji nakonec nedošlo.

Další pokusy o zákaz

Mezitím TikTok podal žalobu proti Trumpově příkazu, kterou postavil na tom, že zákaz porušuje První dodatek Ústavy USA a že příkaz byl motivován politickými zájmy. 7. prosince 2020 federální soudce Carl J. Nichols zablokoval Trumpův příkaz, čímž umožnil ByteDance pokračovat v provozu TikToku v USA.

Oracle však stále hrál důležitou roli. V roce 2022 začal TikTok prostřednictvím projektu Texas předávat všechna data amerických uživatelů přes servery Oraclu. Firma přezkoumávala algoritmy a zásady moderování TikToku a hledala jakékoli důkazy o manipulaci nebo zasahování ze strany čínské vlády.

V prosinci 2022 schválila Bidenova administrativa zákon zakazující používání TikToku na zařízeních federální vlády. Zákon, známý jako „No TikTok on Government Devices Act,“ zakazuje používání TikToku na všech federálních zařízeních s výjimkou případů, kdy je použití aplikace nezbytné pro účely národní bezpečnosti, vymáhání práva nebo výzkumu.

Snahy generálního ředitele

Generální ředitel TikToku Shou Zi Chew vypovídal před Kongresem, kde se snažil vykreslit TikTok jako firmu zcela nezávislou na čínské vládě. V červenci 2023 se však ukázalo, že některá data amerických uživatelů jsou skutečně uložena v Číně.

Tyto údaje se týkaly zejména tvůrců, kteří dostávají zaplaceno za zveřejněný obsah. TikTok ukládal informace, jako jsou čísla sociálního pojištění a daňové formuláře, v Číně. 39 států poté následovalo příkladu Bidenovy administrativy a zakázalo TikTok ve vládních zařízeních. Montana se dokonce pokusila aplikaci zakázat úplně, ale soudce tento zákaz v prosinci loňského roku zablokoval.



Montana se dokonce pokusila aplikaci zakázat úplně

Když Sněmovna reprezentantů začala vážně uvažovat o možném zásahu proti TikToku, firma ByteDance zpanikařila. Chew zveřejnil výzvu, ve které žádal uživatele, aby se obrátili na své kongresmany a podpořili záchranu aplikace. Fanoušci TikToku podle očekávání zaplavili politiky telefonáty.

Tečka

Po letech debat a diskusí schválila Sněmovna reprezentantů USA zákon, který má přinutit ByteDance prodat svůj podíl v aplikaci TikTok americké společnosti. Legislativní návrh byl přílepkem k balíčku pomoci ve výši 95 miliard dolarů pro Ukrajinu, Izrael a Gazu. Sněmovna schválila zákon poměrem hlasů 352 ku 65, což představuje mimořádně vzácnou shodu obou stran.

I když osud zákona v Senátu nebyl zdaleka tak jistý, také tato komora nakonec v dubnu letošního roku návrh schválila. Následně zákon podepsal i prezident Biden. Pokud tedy chce ByteDance zůstat na americkém trhu, bude muset prodat v TikTok do stanoveného termínu americké společnosti.

Mezi potenciální kupce by mohly patřit velké americké technologické společnosti, jako například Microsoft nebo Oracle, které již v minulosti projevily zájem. Přesunutím vlastnictví TikToku na americkou firmu by mělo dojít k lepší kontrole nad tím, jak a kde jsou ukládána a zpracovávána data.

Bude to konec TikToku v USA?

Osud TikToku není v tuto chvíli zdaleka jistý. Uživatelé si ho budou moci beze změn užívat do sytosti minimálně do ledna 2025. Zatímco původní návrh zákona Sněmovny reprezentantů chtěl donutit ByteDance prodat TikTok do šesti měsíců, nebo bude zakázán, Senát tuto lhůtu prodloužil na devět měsíců.



Osud TikToku není v tuto chvíli zdaleka jistý

To znamená, že aplikace bude k dispozici v nezměněné podobě i v období před zvolením prezidenta Spojených států amerických (volby jsou naplánovány na úterý 5. listopadu 2024). Kandidáti jistě budou tuto platformu využívat jako jeden z kanálů pro získávání voličů.

O koupi TikToku má zájem bývalý ministr financí Steve Mnuchin, stejně jako bývalý generální ředitel společnosti Activision Bobby Kotick a investor Kevin O'Leary. Možná nabídku podá i Oracle nebo Microsoft, ale v tuto chvíli ještě nic není jisté.