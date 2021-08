TikTok překonal i Facebook a stal se nejstahovanější aplikací na světě

Podle japonského zdroje nastala ve špičce nejstahovanějších mobilních aplikací nečekaná rošáda. V uplynulém roce se nejstahovanější aplikací nestal Facebook, jak by se možná očekávalo, ale sociální síť TikTok. Ten tak předběhl giganty, jakými jsou Facebook, WhatsApp či Messenger, a slavil úspěch zejména u tzv. Generace Z. Jeho nečekanému vzestupu zcela jistě pomohla i pandemie koronaviru, která lidem znemožnila účastnit se živých vystoupení, a tak se spokojili s krátkými videi na TikToku.

Rychlého růstu TikToku si všimly i konkurenční platformy, které se čerstě snaží nabízet podobný „zážitek“ jako TikTok, ať už je to Instagram Reels nebo YouTube Shorts. TikToku pomohlo také to, že zákaz jeho stahování na území USA zavedený bývalým prezidentem Trumpem jeho nástupce záhy anuloval. Nad aplikací se však vznáší velký otazník, zejména s ohledem na bezpečnost dat uživatelů. TikTok se nikdy nevychvaloval svým zabezpečením, nikdo do detailů neprostudoval jeho komplexní uživatelské podmínky, a podle mnohých stále hrozí, že data uložená v aplikaci mohou být v budoucnu snadno odcizena.

Sociální síť TikTok v kostce:

Zdroj Nikkei