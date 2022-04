TikTok válcuje konkurenci. Toto jsou nejstahovanější aplikace z Google Play a Apple App Store

Společnost SensorTower vydala pravidelné statistky mapující popularitu a prodeje aplikací v obchodech s aplikacemi. Obecně letos v 1. kvartále 2022 počty stahování aplikací o více než procento vzrostly proti předchozímu roku, přičemž počty stažení rostly srovnatelně jak u Applu, tak u Googlu o 1,1 respektive 1,2 %. Celkem šlo o 36,8 miliard stažení, ze kterých 28,3 miliard tvoří Google Play.



Tržby z prodeje aplikací meziročně rostly. Apple App Store si přitom v podílu začal více ukrajovat z tržeb Google Play. (obr.: SensorTower)

Meziročně o 0,6 % vzrostly i tržby z prodeje aplikací, ale tady tradičně karta obrací a z celkových 32,5 miliard dolarů tržeb si Apple App Store odnáší více než dvě třetiny. Navíc si letos od Googlu ještě další část ukrojil. Zatímco Apple zvýšil prodeje skrze AppStore téměř o 6% na 21,8 miliard dolarů, Google se meziročně o více než 8 % propadl na 10,7 miliard dolarů tržeb z prodaných aplikací.

Nadvláda TikToku

Když se podíváme na jednotlivé nejúspěšnější tituly, tak zde jednoznačně dominuje TikTok, který je v součtu obou platforem nejstahovanější aplikací. V počtu stahování se hned za ním drží služby od společnosti Meta, tedy Instagram, Facebook a WhatsApp. Páté místo si odnesl prodejní portál Shopee. Na šesté místo se vypracoval komunikátor Telegram, která počtem stažení překonal Snapchat i Messenger, které jsou hned za ním. Desítku pak uzavírá video editor CapCut a streamovací služba Spotify.



TikTok měl celkově v obchodech s aplikacemi největší tržby. Byl však ale i nejstahovanější aplikací. (obr.: SensorTower)

Z pohledu celkových tržeb opět vyhrává TikTok, který v prvním kvartále 2022 v obou obchodech utržil 821 milionů dolarů. Druhou příčku obsadilo YouTube a to překvapivě hlavně díky popularitě v Apple App Store. Třetí největší tržby pak měla streamovací služba Disney+ následovaná službou Google One a seznamkou Tinder. Druhou polovinu žebříčku ovládají asijské aplikace Piccoma, Tencent Video, iQIYI a Line Manga. Výjimkou je pouze HBO Max na 9. pozici.

Překvapivý obrat přichází u mobilních her, kde uživatelé sice o 2 % více stahovali, nicméně tržby z her ve sledovaných obchodech s aplikace meziročně klesly o více než 7 %. Mezi ty s největšími tržbami však stále patří známé tituly jako Honor of Kings, PUBG Mobile, Genshin Impact, Roblox nebo Candy Crush Saga.

Když odhlédneme od nejúspěšnějších titulů, ale podíváme se na statistiky více obecně, je poměrně zajímavé, že v posledním roce nastal obrovský zájem o zdravotní aplikace. Meziročně se totiž stahovali více než dvojnásobně. Rozvolnění po dlouhé pandemii pak také přispělo k tomu, že mezi největší meziroční skokany v počtu stažení patří aplikace z oblasti navigací či cestování.