TikTok všude, kam se podíváš. Čínská sociální síť se rozpíná. V roce 2022 zabodoval také BeReal

Jen málokdo dokázal v uplynulém roce TikToku odolat. A ti, kdo ano, si akorát oblíbili jinou formu téhož – například formát Reels na Instagramu nebo Shorts na YouTube. TikTok ovšem nebyl jediný, který dokázal oživit svět sociálních médií. Do něj vtrhla také francouzská síť BeReal, kterou stihli už někteří větší hráči na trhu okopírovat. Velkou neznámou se naopak stal Twitter pod vedením Elona Muska, jehož nové směřování je zatím pro většinu lidí záhadou.

Strach z TikToku

V roce 2021 TikTok přesáhl jednu miliardu aktivních uživatelů každý měsíc, o rok později už jich bylo 1,5 miliardy. Růst čínské sociální sítě nahání strach zřejmě všem velkým hráčům na trhu, čím dál více totiž ukazuje, že formát krátkých videí je pro dnešní dobu ideální. Obavy konkurence vycházejí zejména z toho, že zatímco TikTok nabírá miliony nových uživatelů každý den, Facebook poprvé ve své historii vykázal pokles denních uživatelů o několik desítek milionů.

Nicméně pozornost inzerentů se k TikToku prozatím od zavedených sociálních sítí ve velkém nepřeorientovala. Tržby platformy za uplynulý rok sice měly přesáhnout deset miliard dolarů, je to ale stále méně než osmina tržeb společnosti Meta, pod niž spadají Facebook, Instagram nebo WhatsApp.

„TikTok už se začal zmiňovat ve velkém, nicméně předpokládám, že teprve až v roce 2023 dojde k masivnímu náskoku firem do komunikace na něm. Reklama je na TikToku poměrně levná,“ vysvětluje Vojtěch Lambert z digitální agentury LCG New Media. „Ostatní platformy zatím spíše jen reagují na to, co dělá TikTok. Dá se tedy očekávat ještě větší tlak na videoobsah a krátká dynamická videa,“ doplňuje Lambert. Podle studie, na které se Lambert podílel, je v současné době na čínské sociální síti přes dva miliony Čechů.

Zatím trpasličí BeReal

Loni na scénu vtrhla také nová sociální síť – francouzská BeReal. Princip se výrazně liší od těch již existujících, jejichž cílem zpravidla je udržet uživatele na svých stránkách co nejdéle a ideálně mu podsouvat stále nový a nový obsah. V tom právě vyniká TikTok, jehož proud příspěvků je reálně nekonečný. BeReal zaujal miliony lidí zejména v západní Evropě opačným přístupem. Aplikace jednou za den vyzve uživatele, aby pořídili v jeden okamžik fotku předním i zadním fotoaparátem. Účelem je, aby vznikly co nejautentičtější snímky ze života. Proto někteří aplikaci překřtili na „anti-Instagram“.

BeReal je oproti stávajícím hegemonům malý, poslední zveřejněný počet uživatelů používajících aplikaci je 55 milionů. Nicméně ještě v roce 2021 to bylo pouze půl milionu lidí – to z francouzské sítě bezpečně dělá nejrychleji rostoucí platformu v oboru. A to stačí na to, aby se ji konkurence pokusila okopírovat, TikTok i Instagram už napodobeninu BeReal představily.

„Mladí lidé oceňují, že na rozdíl od Instagramu, kde se všichni přetvařují, je BeReal v tomto bez příkras a ukazuje svět a lidi takové, jací jsou,“ vysvětluje úspěch platformy Lambert. Nicméně připomíná, že zatím není jasné, jaký byznysový potenciál platforma má, jelikož v aplikaci nejsou žádné reklamy a dosud neexistují ani prémiové funkce, za které by uživatelé platili. Před vedením platformy je tak úkol, jak zajistit její životaschopnost. Prozatím na její provoz získali investici zhruba 1,4 miliardy korun.

Turbulentní Twitter

Závěr roku 2022 také poznamenal Twitter, který za 44 miliard dolarů koupil jeden z nejbohatších lidí na světě Elon Musk. Ten se posléze také rozhodl, že sociální síť se zhruba 250 miliony aktivními uživateli bude řídit sám.

Musk od začátku provádí výrazné změny zejména uvnitř fungování společnosti a zabývá se změnou struktury platformy a snahou najít byznysový model, který by Twitter přivedl do černých čísel. Pod jeho vedením sociální síť představila některé z dříve avizovaných změn, zejména možnost předplatného Twitter Blue, implementaci změn ovšem prozatím provázely zejména zmatky. Dosud tak není známo, zda se novinky setkaly se zájmem uživatelů.

Autor: Filip Zelenka, článek vyšel také na webu E15.cz