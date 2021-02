Tim Cook: Apple pracuje na něčem ještě větším, než je iPhone [komentář]

…nejsou to ani brýle pro rozšířenou realitu, ani autonomní elektromobil. „Opravdu věřím, že když odzoomujete do budoucnosti, pak se ohlédnete zpět a zeptáte se „Co byl nejvýznamnější příspěvek Applu?“, bude v oblasti zdraví a wellness,“ říká Tim Cook, CEO společnosti Apple.

Magazín Outside, v jehož rozhovoru slova zazněla, upozorňuje, že Cook stejnou větu v téměř doslovné podobě používá od rozhovoru s Jimem Cramerem na CNBC v lednu 2019. Mantra, kterou dokola opakuje novinářům a investorům. Můžeme za tím vidět jistou PR strategii. Možná nám Tim Cook chce naznačit, že Apple má vyšší cíle než pouze vyrábět hmatatelný hardware.

Ten nový produkt už je mezi námi

Co konkrétně si máme za tím revolučním produktem představit? Chytré hodinky Apple Watch, v nich integrované senzory, jimi nasbíraná data a následnou analýzu. Tyhle hodinky nosí více než sto miliónů lidí, data se mohou dostat k vědcům, kteří nikdy v historii neměli přístup k tak rozsáhlé databázi.

A základní analýzu provádí hodinky samy. Např. integrované EKG nelze srovnávat se špičkovými přístroji, které mají k dispozici lékaři, ale má jednu zásadní výhodu. Apple Watch a všechny jejich senzory sledují svého pacienta/uživatele kontinuálně, takže dokáží identifikovat změnu a včas varovat před blížícími se zdravotními problémy.

Tim Cook také velmi rád připomíná děkovné dopisy od uživatelů, kterým Apple Watch takovým varováním zachránily život. „Prvně to bylo jen pár kapek, ale pak to bylo jako když pustíte vodu z kohoutku. Uvědomíte si, že na tom něco je. To vedlo ke sledování fibrilací síní, následovalo EKG, pak notifikace, když je váš srdeční tep příliš nízký, nebo naopak příliš vysoký,“ dodává Cook. Co už nezmiňuje, jsou lékaři, za kterými chodí zmatení uživatelé, kterým na hodinkách „vyskočila nějaká hláška“.

A ještě jednu věc Cook rád dělá. Do posloupnosti Apple Watch – data – analýza – varování přidává předplacenou službu Fitness+, která svým uživatelům (opět pomocí Apple Watch) vylepší fyzickou kondici a zdraví.

Trh obsazený z pouhých 10 procent

Nerad bych, aby to vyznělo, že z Tima Cooka dělám pokrytce lačnícího po dalších ziscích. Prostě jen chytře spojil užitečné s užitečným. V byznysu tolik oblíbená situace win-win.

Když tvrdí, že „tohle“ bude větší než iPhone, bude to platit i v ekonomické rovině? Jestliže iPhone tvoří 59 % (aktuálně rekordních) příjmů firmy a dostal ji do pozice největší firmy na světě (podle některých měřítek), kam se dostane po přeměně na „primárně health & wellness firmu“? Potenciál tu je. Vždyť Apple Watch dnes vlastní jen každý desátý majitel iPhonu...