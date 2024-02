Tim Cook potvrdil generativní umělou inteligenci, kterou oznámí ještě letos. Zřejmě společně s iPhonem 16

Apple až dosud o umělé inteligence v jakémkoli smyslu až dosud zarytě mlčel, takže nebylo jasné, zda jen informace drží pod pokličkou, a nebo se vývojem v tomto směru vůbec nezabývá. Ve včerejším rozhovoru s investory však v čase 32:15 zaznělo něco, co všem fanouškům Applu udělá velkou radost. Tim Cook mezi řádky potvrdil, že u Applu se, s ohledem na generativní umělou inteligenci, dějí velké věci, a že o nich bude mluvit detailněji později v tomto roce.



Tim Cook potvrdil, že má Apple s generativní umělou inteligencí u iPhonů velké plány. Detaily prozradí ještě letos. Zřejmě u řady iPhone 16, resp. u systému iOS 18. První střípky k této nové verzi systému se dozvíme už na červnové konferenci WWDC

Konkrétně vyjádření na dotaz jednoho z investorů přikládáme v přeložené podobě: „Co se týká generativní umělé inteligence, na kterou se podle mě soustředíte, hodně s ní interně pracuje, jak už jsem zmínil. Našim hlavním cílem je pracovat a pak mluvit o práci a nevytahovat se. A tak se toho i tentokrát budeme držet. Ale máme pár věcí, ze kterých jsme neuvěřitelně nadšení, a budeme o nich mluvit později v tomto roce“.

Mezi řádky tak můžeme čekat, že letos na iPhony dorazí umělá inteligence ve velkém stylu. A při pohledu na mobilní konkurenci musíme dodat, že už bylo na čase. S velkou pravděpodobností Apple ukáže první „kousky“, které s AI umí, již na červnové konferenci WWDC. Ostatně, už zdrojové kódy k betaverzi iOS 17.4, která u iPhonů „odemkne“ alternativní obchody, poukazují na to, že Siri bude moci AI využit pro souhrn textu, návrhy rychlých chytrých odpovědí ve zprávách, popř. ji využije různými dalšími způsoby v aplikacích Apple Music, Apple Pages a Apple Keynote.

Zmínka „později v tomto roce“ odkazuje na systém iOS 18, popř. na řadu iPhone 16, ve které se generativní umělá inteligence objeví poprvé. iPhone by se tak měl stát středobodem umělé inteligence od Applu, Tim Cook však ke své odpovědi, mimo podezřele dlouhého ticha, nepřidal žádné doplňující informace. Na jednu stranu je to škoda, na stranou druhou je dobře, že se do světa AI brzy přidá i Apple, takže se idea smartphonů s vestavěnou umělou inteligencí, kterou započal Samsung s Googlem, už v letošním roce posune ještě dále.

Zdroj: Apple (Earnings Call)