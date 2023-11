Tim Cook se nečekaně objevil v podcastu slavné zpěvačky. Myslí si, že se iPhony používají víc, než je zdrávo

Tim Cook, šéf Applu, se objevil v podcastu Dua Lipa: At Your Service, který vzniká pod záštitou BBC Sounds. Tim Cook se v rámci 45 minut zastavil i u nadměrného používání telefonů. Podle jeho názoru se skutečně smartphony (včetně iPhonů) používají daleko více, než by měly. Unikátní je však už jen jeho souhlas s podcastem, protože při podobných příležitostech se Tim Cook objevuje jen velmi zřídka.



Podle Cooka bylo právě toto nadužívání telefonů důvodem, proč se do iOS dostala funkce Čas u obrazovky, která dokáže uživatelům prozradit, kolik času tráví u displeje telefonu, resp. u jednotlivých aplikací. Funkce je podle něj důležitá i pro děti a jejich rodiče, kteří mohou svým potomkům nastavit jasné mantinely, které zabrání možné „závislosti“ na smartphonu. Rodiče mohou zjistit a omezit, kde děti tráví svůj volný čas, a jaké aplikace si spouští.

Druhým důvodem nadužívání telefonu jsou podle Cooka notifikace. Tedy ne to, kolik nám zaberou času pro přečtení/vyřízení, ale spíše to, že nás vyrušují. Když Tím Cook funkci Souhrn oznámení testoval poprvé, pochopil její význam, když zjistil, kolik notifikací mu iPhone ukazuje každý den. Začal proto detailněji sledovat aplikace a deaktivovat upozornění u těch, které jej jen rušily při práci.

Díváte se jen do telefonu? Děláte špatně

Důležitým zjištěním bylo, že si Tim Cook řekl, že nemusí vědět o všem, co se aktuálně děje, a že to počká. Nakonec zjistil, že by stejně nestihl všechny notifikace vyřídit v rámci jednoho dne, a tak mu neustálé upozorňování přišlo zbytečné. I to byl jeden z hlavních motorů pro zavedení funkce Souhrn oznámení. Místo obsahu textovky, na kterou byste byli nuceni hned reagovat, na iPhone dorazí jen ikona obálky, a obsah zprávy (či notifikace různé aplikace) se dozvíte až v souhrnu, který na telefon dorazí v přesně stanovený čas.

Část podcastu věnovanou iPhonům zakončil Tim Cook takto: „Pokud se díváte na svůj telefon déle, než někomu jinému do očí, děláte to špatně. Děláte to špatně.“ I přesto, že otázky směřované na Tima Cooka byly jistě předpřipravené a často mu „nahrály na smeč“, jednalo se o zajímavý podcast, v rámci něhož Cook prozradil detaily týkající se ekologie nebo reagoval na dotaz týkající se dětské práce při těžbě materiálů v Kongu, které jsou potřebné pro komponenty iPhonu. Podle Cooka má Apple zavedené interní mechanismy, které mu umožní sledovat, kdo vytěžil a roztavil dodaný kobalt, aby mohl vyloučit práci dětí.

Zajímavý podcast pokrývá i témata umělé inteligence nebo vedení samotné firmy Apple, a s videozáznamem si jej můžete pustit níže v článku.

Tim Cook v podcastu Dua Lipa: At Your Service: