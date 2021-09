Tim Cook v interním dokumentu kritizuje úniky iPhonů. Ovšem i ten pronikl na veřejnost...

Drahý týme,

Bylo skvělé se s vámi spojit na páteční globální schůzce zaměstnanců. Bylo co slavit, od naší pozoruhodné nové produktové řady, až po práci zaměřenou na změny klimatu, rasovou rovnost a soukromí. Byla to dobrá příležitost zamyslet se nad našimi úspěchy a diskutovat o tom, co máte na srdci.

Píšu vám dnes, protože jsem od tolika z vás slyšel, že jste byli neuvěřitelně frustrovaní, když obsah schůzky pronikl k novinářům. A to jen krátce po uvedení produktů, jejichž většina detailů byla s předstihem také zveřejněna v tisku.

Chci, abyste věděli, že sdílím vaši frustraci. Tyto příležitosti spojit se jako tým jsou opravdu důležité. Ale fungují pouze tehdy, pokud můžeme věřit, že obsah zůstane v Applu. Chci vás ujistit, že děláme vše, co je v našich silách, abychom identifikovali ty, kteří stáli za únikem informací. Jak víte, netolerujeme zveřejňování důvěrných informací, ať už jde o intelektuální vlastnictví produktu nebo podrobnosti o důvěrné schůzce. Víme, že úniky zahrnují malý počet lidí. Víme také, že lidé, kteří na veřejnost vynesou důvěrné informace sem nepatří.

S výhledem do budoucnosti vám chci poděkovat za vše, co jste udělali, aby se naše produkty staly realitou, a za vše, co uděláte, abyste je dostali do rukou zákazníků. Včera jsme vydali iOS 15, iPadOS 15 a watchOS 8 a pátek je okamžikem, kdy sdílíme některé naše nové neuvěřitelné produkty se světem. Není nic lepšího než to. Budeme i nadále měřit naše příspěvky do životů, které měníme, spojení, která pěstujeme, a do práce, kterou děláme, aby byl svět lepším místem.

Děkuji,

Tim