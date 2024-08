Tim Cook vidí zásadní důvod, proč má smysl přejít na chystaný iPhone 16. O Evropě ale nemluví

Každý rok si majitelé iPhonů kladou tu samou otázku: přináší nová verze natolik zajímavé novinky, aby stálo za to uvažovat o upgradu? Je jasné, že úplně stejné to bude i letos, až Apple představí novou řadu iPhone 16. Generální ředitel Tim Cook věří, že tentokrát bude k upgradu opravdu dobrý důvod.

Po zveřejnění finančních výsledků se Tim Cook ve čtvrtek 1. srpna zúčastnil konferenčního hovoru s analytiky z Wall Street a několika novináři. Během těchto hovorů je obvyklé, že se účastníci snaží z Cooka dostat odhad, kolik uživatelů upgraduje na letošní verzi iPhonu. Stejně obvyklá byla i tentokrát Cookova neochota vyřknout konkrétní číslo.

Jaké jsou důvody k upgradu?

Tento přístup není nijak neobvyklý, protože Apple chrání své obchodní tajemství a nechce odhalovat konkurenci žádné plány. Cook většinou raději mluví obecně o tom, jak je nadšený z nových technologií a jak věří, že zákazníci ocení inovace, které Apple přináší.

S přibližně 1,5 miliardami aktivních modelů iPhonů po celém světě (což je téměř 22 % všech používaných chytrých telefonů) Apple počítá s tím, že určitá část těchto uživatelů bude své telefony upgradovat na nejnovější modely.

Letos se Apple snaží důvody k upgradu podpořit novými funkcemi Apple Intelligence – technologie umělé inteligence, kterou integroval do svých zařízení. Tato technologie je navržena tak, aby zlepšovala každodenní používání telefonu, například lépe organizovala fotky, navrhovala odpovědi na zprávy nebo dokonce předpovídala, co budete potřebovat udělat na základě zvyků a kalendáře.

Je potřeba 8 GB operační paměti

Aby technologie umělé inteligence fungovala správně, potřebuje telefon s minimálně 8 GB operační paměti. To znamená, že z aktuálních modelů ji podporují jen iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. Apple má důvod věřit, že si více lidí bude chtít pořídit nový model iPhonu, aby mohli využít všech výhod, které Apple Intelligence nabídne.

V tomto směru může být zásadní, že všechny čtyři očekávané modely iPhone 16 – tedy iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max – budou letos disponovat 8 GB RAM. To znamená, že by všechny čtyři novinky měly podporovat také Apple Intelligence.

Ačkoli se to může vůči majitelům iPhone 15 a iPhone 15 Plus zdát jako nespravedlivé, faktem je, že pokud budou chtít už letos využívat alespoň některé nové schopnosti umělé inteligence od Applu, budou muset přejít na nový model iPhone 16. Tim Cook věří, že jsou funkce Apple Intelligence dost užitečné a atraktivní, aby přesvědčily lidi, kteří mají starší modely, k upgradu na nový telefon.

„Rád bych řekl, že s Apple Intelligence jsme nadšeni z úrovně hodnoty, kterou poskytujeme uživatelům, a věříme, že to představuje další důvod pro přesvědčivý upgrade,“ pronesl doslova generální ředitel Applu. Cook se tedy snaží přesvědčit uživatele, že upgrade na nový model iPhonu stojí za to, protože získají přístup k pokročilé umělé inteligenci, která jim výrazně usnadní život​.

No jo, ale co Evropa?

Na tomto místě je nutné podotknout, že zavádění technologie Apple Intelligence v Evropě čelí komplikacím kvůli regulačním překážkám. Ačkoli Apple představil Apple Intelligence na WWDC 2024 s plány na zavedení těchto funkcí v USA, v EU se zavedení zpozdí.

Dle Applu nebude Apple Intelligence letos dostupná v Evropské unii hlavně kvůli požadavkům Digital Markets Act (DMA), který přináší nejistoty v regulaci AI a může vyžadovat změny v tom, jak technologie funguje, aby vyhovovala evropským předpisům. Apple spolupracuje s evropskými regulátory na nalezení řešení, které umožní zavedení těchto funkcí, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti a soukromí uživatelů​.

U amerických zákazníků má tedy Tim Cook jasno: k novým iPhonům by je měla přilákat především umělá inteligence. Velkou otázkou ovšem zůstává, co by mělo být „hlavním lákadlem“ pro evropské uživatele, pro které ten nejzásadnější důvod alespoň prozatím padá.

Co čekáme od nových iPhonů?

Kromě technologie Apple Intelligence přinese řada iPhone 16 několik zajímavých změn. Dle neoficiálních zpráv budou mít modely Pro větší obrazovky. Displej iPhone 16 Pro se zvětší z 6,1" na 6,3" a iPhone 16 Pro Max se stane iPhonem s největším displejem všech dob s úhlopříčkou 6,9" oproti předchozím 6,7".

iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max mají být dle dostupných informací poháněny procesorem A18 Pro, který vyrábí společnost TSMC pomocí druhé generace 3nm technologie (N3E). Nadcházející modely iPhone 16 Pro mohou také obsahovat 48Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát.

U modelů iPhone 16 a iPhone 16 Plus budou fotoaparáty na zadní straně zarovnány vertikálně namísto diagonálně. Toto rozložení umožní snímání obrázků a videí, které bude možné v brýlích Vision Pro zobrazovat ve 3D. iPhone 16 a iPhone 16 Plus prý také získají akční tlačítko z modelů iPhone 15 Pro, které umožňuje rychlé spuštění vybraných funkcí jediným stisknutím.

Zdroj: Phone Arena