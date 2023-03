TIP: Jak na iPhonu zobrazit světlé mapy, i když máte tmavý vzhled systému iOS

Apple u nás pomalu nasazuje vylepšené mapy, takže si k nim možná najdou cestu noví uživatelé zvyklí na Google, Waze nebo Mapy.cz. Standardní aplikace Mapy předinstalovaná na iPhonech a iPadech má ale jednu nepříjemnost. Ze systémového nastavení přejímá volbu tématu. Používáte-li tmavý motiv, i mapy budou tmavé. Ošklivé a méně přehledné.

Zvláštní nastavení, které by oddělilo nastavení vzhledu pro systém a aplikaci, bohužel chybí. Pokud chcete světlou mapu, budete muset vždy změnit motiv v systému. Což je otrava, kterou si můžete usnadnit tím, že přepínač režimu připnete do Ovládacího centra. Jde to ale ještě lépe a radostněji – pomocí automatizace v aplikaci Zkratky (Shortcuts).

Ve Zkratkách si můžete nastavit, že jakmile se spustí či zavře konkrétní aplikace, provede se určitá akce. Můžete přidat i mraky různých podmínek, pro přepínání vzhledu map si ale vystačíte s jednoduchou rutinou.

Změna vzhledu pomocí Zkratky

1. Spusťte aplikaci Zkratky, v ní dole přejděte na kartu Automatizace a v pravém horním rohu stiskněte tlačítko +. Pokud ještě žádnou automatizaci nemáte, uvidíte místo toho velké tlačítko Vytvořit osobní automatizace. Zmáčkněte jej.

2. Na další obrazovce vidíte vstupní akce. Zhruba uprostřed nabídky najděte Aplikace. Pomocí tlačítka Vybrat vyhledejte Mapy a potvrďte stiskem Hotovo. Zatrhněte obě volby je otevřená i je zavřená. V pravém horním rohu klepněte na Další.

3. Teď ke vstupu přidáte akci. Ve vyhledávači dole najděte Vzhled a ve výsledcích vyberte Nastavit vzhled.

4. Standardně se tato položka chová tak, že nastaví tmavý vzhled. To ale v našem případě nedává smysl, protože by se nastavil jako tmavý při otevření i zavření aplikace Mapy. Proto klikněte na Nastavit a místo toho vyberte Přepnout. Dejte Další.

5. Automatizace už je skoro hotová, před potvrzením pomocí Hotovo ale ještě zrušte volbu Zeptat se před spuštěním. Takhle se vzhled přepne, aniž byste to museli vždy ručně schvalovat.

Konec. Teď se při otevření nebo zavření aplikace Mapy automaticky změní systémový vzhled. Jen dejte pozor, že pokud si náhodou v iOS či iPadOS přepnete vzhled ručně na světlý, automatizace vám zase při otevření Map vrátí ten tmavý.

Zkratky zatím bohužel nemají podmínku, kterou byste se dotázali, jaký vzhled se používá. Alternativou ale může být to, že si nastavíte zvláštní akce pro spuštění aplikace i její zavření. Pak se vzhled nebude přepínat, ale natvrdo nastavíte, aby se v jednom případně změnil na světlý, ve druhém na tmavý. Zkratky jsou hodně mocný nástroj, takže si třeba můžete přidat i podmínku, že v noci přepínač nebude fungovat, aby vás jasná mapa neoslňovala.

Pozn.: Tenhle trik je užitečný jen pro ty, kteří používají mapu přímo v mobilu či tabletu. V autě při zapojení ke Carplay se nastavení vzhledu automaticky řídí podle denní doby, takže v poledne bude mapa na obrazovce světlá, i kdybyste přímo na iPhonu měli tmavý vzhled systému i tmavou mapu bez automatizace.