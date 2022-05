Žlutý závoďák se slevou 2500 Kč. Realme GT 5G je v doprodeji za zajímavou cenu

Realme pomalu doprodává první generaci vlajkového smartphonu Realme GT 5G. Ten se do povědomí zapsal hlavně v prémiové paměťové variantě 12 + 256 GB a žluté barvě s černým pruhem. Toto provedení mělo telefon jeho výkonem připodobnit k závodním automobilům.

Právě tato varianta se nyní na e-shopu ispace.cz objevuje za výhodnější cenu než u jiných prodejců. Žluté Realme GT 5G zde lze po zadání slevového kódu „REALME10“ zakoupit za 10 341 Kč. To je proti jiným oficiálním e-shopům, které telefon ještě prodávají, zhruba o 2500 Kč nižší cena. Operátor O2 prodává stejný model dokonce za 14 489 Kč.

Realme GT 5G je velmi dobře vybavený telefon s nápadným sportovním designem a obrovskou porcí paměti. U prémiové žluté verze zaujmou nápadná koženková záda. K tomu dravá čínská značka přidává výborný 120Hz Super AMOLED displej a výkonný procesor Snapdragon 888.

Někde se vzhledem k cenovce šetřit muselo, a tak telefonu schází voděodolnost a bezdrátové dobíjení. Také čtyřnásobný fotoaparát se svými parametry zapadá spíše do zařízení střední třídy, než do „sporťáku“, který má ambice šlapat na paty vlajkovým modelům. Spoustě uživatelů to ale může stačit.