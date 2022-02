15 tipů a triků pro Messenger, které možná neznáte

Ukládání příloh

Stejně jako WhatsApp může přijaté fotografie v chatech automaticky do galerie vašich fotek ukládat i Messenger. Otázkou je jen to, jestli toto chování chcete povolit, nebo spíše zakázat, protože ne všem totiž ukládání každého obsahu do zařízení může vyhovovat. Jděte k tomu do svého profilu, zvolte nabídku Fotky a média a zde toto chování povolte nebo zakažte.