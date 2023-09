Tipy a triky pro mobilní aplikaci Gmail. Přepínejte mezi účty, formátujte text a objevte supertajný režim

V okně, ve kterém máte napsaný e-mail, zvolte nabídku se třemi tečkami v pravém horním rohu. Následně zvolte položku Naplánovat odeslání. Zvolit můžete tři předpřipravené intervaly – v mém případě se jednalo o „zítra ráno“, „dnes odpoledne“ a „v pondělí ráno“. Čtvrtou položkou je přesná volba dne a času, kdy má dojít k odeslání e-mailu. Po jeho odeslání se zařazení do sekce „Naplánováno“, ve které můžete jeho budoucí odeslání zrušit. Předpřipravený e-mail ostatně poznáte i vy sami, a to podle času jeho doručení.

Nastavte si potvrzování akcí

Při používání mobilního Gmailu se stane, že se občas překliknete. Smazaný e-mail sice půjde obnovit, ovšem odeslání e-mailu, který nebyl dokončený, jen tak zpět nevrátíte. Tedy, můžete vzít odeslání zpět, ale máte na to v mobilu jen deset vteřin, než z displeje zmizí drobná notifikace ve spodní části displeje.



Pokud chcete mít jistotu, že se daná akce uskuteční až tehdy, kdy to máte opravdu v plánu, nastavte si potvrzování základních akcí v Gmailu. Přejděte do menu v levém horním rohu. Odrolujte dolů a přejděte do Nastavení - Obecná nastavení, kde vyhledejte sekci Potvrzení akce. Samostatně tak můžete potvrdit smazání e-mailu, archivaci i jeho odeslání. Už nikdy se vám tak nestane, že by některá z těchto tří akcí proběhla bez vašeho vědomí pouhým překlepnutím, popř. posunem prstu přes konverzaci, což defaultně slouží k její archivaci.