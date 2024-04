Tipy jak maximalizovat kapacitu baterie podle Dxomark. Omezte zahřívání telefonu a nabíjejte jej už při 20 %

Benchmark Dxomark, který u smartphonů už dávno neřeší jen kvalitu předních a zadních fotoaparátů, si u příležitosti Dne Země připravil základní sadu tipů a triků k tomu, jak maximalizovat výdrž baterií v telefonech, a to zejména z pohledu jejich postupného stárnutí.



Jak maximalizovat výdrž baterie smartphonu? Udržujte baterii v telefonu mezi 20 a 80 procenty

Největším problémem baterií jsou extrémní teploty. Jejich přirozené stárnutí ovlivňuje, nejen počet nabíjecích cyklů, ale také extrémní teploty. Akumulátorům se nelíbí teploty přes 40°C, velmi rizikové je také nabíjení při extrémně nízkých teplotách (pod 0°C). Při nich totiž dochází k nežádoucímu lithiovému pokovování elektrody. Baterii se také příliš nelíbí trvalé náročné využívání telefonu, např. hraní nebo natáčení videí ve vysokém rozlišení. To má samozřejmě souvislost i se zmiňovanou teplotou. Pro baterii také není vhodné, když je hluboce vybitá (kapacita pod 10 %), což přispívá k jejímu zrychlenému stárnutí. Problém je však i další extrém, a to stoprocentní nabití...

Jak tedy co nejlépe opatrovat baterii ve smartphonu? Pokud se telefon při hraní, natáčení videí či jiné činnosti zahřeje, nechejte jej před dalším používám vychladnout. Nabíjejte jej hned, jakmile se baterie dostane na 20% kapacitu, resp. předcházejte hlubokému vybití baterie. Aktuální kapacitu baterie udržujte mezi 20 a 80 procenty, k čemuž vám u smartphonů pomohou i různé režimy pro ochranu baterie. Dxomark zmiňuje i to, abyste v telefonu měli vždy nainstalované poslední aktualizace, protože ty mohou do telefonu dostat i různé optimalizační režimy pro baterii.

Ve zkratce je tak vhodné baterii příliš nenabíjet ani příliš nevybíjet, a udržovat ji v provozních podmínkách, kdy není telefon příliš chladný, ale také ani velmi horký.

