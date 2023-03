Jak zrychlit Android. 8 tipů a triků, jak telefonu snadno a zdarma prodloužit život

Smartphony s Androidem se po čase trochu „zadýchají“, a už nejsou tolik plynulé, jak tomu bylo po jejich vybalení z krabice. Stačí několik měsíců, kdy se paměť telefonu zaplní aplikacemi, pořízenými fotkami a dalšími soubory, a plynulost prostředí už není taková, na co jste byli dříve zvyklí. A čím horší byla hardwarová výbava telefonu, která se odrážela v jeho pořizovací ceně, tím rychleji narazíte na první symptomy zpomalování. Google si vyšlápne na aplikace, které slibují zrychlení Androidu. Stejně nefungují, jen zbytečně zabírají paměť V tomto článku se tak zaměříme na první pomoc telefonu, která může být mnohdy úplně jednoduchá. A důležité varování na závěr. Většinu potřebných nástrojů pro zrychlení systému najdete přímo v telefonu, není třeba stahovat žádné „čističe“ ani „optimalizátory“ paměti telefonu. Stejně nefungují, zanesou vám telefon reklamami, a sami o sobě budou ještě zabírat drahocenné úložiště a část operační paměti. Přinášíme osm tipů, jak zatočit s pomalým Androidem. Někdy stačí jen málo... V dnešní době jsme tak nějak zvyklí na to, že zařízení běží neustále bez vypnutí. Počítače můžete mít třeba neomezeně dlouho ve stavu hibernace (dokud vás Windows Update nedonutí k restartu), a telefon můžete dobíjet průběžně, takže může „v kuse“ běžet i několik týdnů nebo měsíců.

Někdy stačí Android „jen“ restartovat. A to ručně, nebo přenechat restartování na samotném telefonu Jenže právě to ve velké míře může za zpomalení systému. Jednou za čas se doporučuje telefon restartovat, popř. vypnout a opětovně zapnout. Učiníte tak z vypínací nabídky, která se objeví po podržení zamykacího tlačítka. Při restartu si systém smaže dočasné soubory, které mohl za delší dobu naakumulovat, a je to první pomoc, jak zatočit se systémem, který je velmi zpomalený či dokonce nefunguje tak, jak by měl. U některých telefonů si dokonce můžete dopředu naplánovat automatické restarty, nebo je nechat na automatice. Když bude systém potřebovat, sám se restartuje. Pokud nepomůže restart, zaměříme se v dalším listu na aktuálnost systému a aplikací.

Univerzální poučka se opakuje Zní to možná jako klišé, ale zpomalením systému můžete předcházet i pravidelnými aktualizacemi. Ty totiž opravují nejen bugy a další nedostatky v systému, ale současně vylepšují i jeho výkon. To ostatně může platit i o aplikacích, které byste měli mít aktualizované na nejnovější verze. Může se totiž stát, že některá ze starších verzí aplikace není ideálně optimalizována, což pocítí třeba vaše baterie.

Mít aktualizovaný systém a aplikace - to je absolutní základ Zvláště přístroje s méně výkonným hardwarem byste však po větších aktualizacích měli obnovit do továrního nastavení. Není to vyloženě nutná podmínka a kvůli zálohování se celá operace dost protáhne, pokud však po updatu telefon nefunguje tak svižně, jako dříve, je to jediná schůdná cesta. K zálohování využijete cloud, microSD kartu či různé specializované aplikace pro přenos dat od výrobců smartphonů nebo od vývojářů aplikací třetích stran. Po obnovení telefonu můžete svá uživatelská data obdobným způsobem vrátit zpět do telefonu. Aktualizace systému naleznete v Nastavení - O zařízení - Aktualizace softwaru. Updaty aplikací hledejte v Google Play. Přes svůj portrét se proklikněte do nabídky Správa aplikací - Jsou k dispozici aktualizace. Některé aplikace se dokáží aktualizovat automaticky, jiné musíte updatovat ručně. Na dalším listu poradíme, co udělat s nepoužívanými aplikacemi.

Nepoužívané aplikace odinstalujte Pokud v běžném světě střádáte věci, které by se někdy „mohly hodit“, u telefonu to určitě nedělejte. Aplikace a hry, které máte nainstalované, nejen zabírají prostor v úložišti, ale jejich služby mohou nerušeně běžet na pozadí. A tím vám mohou zcela zbytečně zabírat operační paměť a další systémové zdroje. Pokud některé aplikace nepoužíváte, není důvod je mít v telefonu nainstalované.

Nepoužívané aplikace odinstalujte nebo alespoň vypněte Aplikace můžete jednoduše odinstalovat přes nabídku Nastavení - Aplikace. U doinstalovaných aplikací je k dispozici rychlá odinstalace, u předinstalovaných a systémových aplikací je k dispozici pouze tlačítko, kterým můžete vypnout, resp. dočasně deaktivovat. Nebude zabírat systémové zdroje ani ji systém nebude moci aktualizovat. A když už jsme u aplikací, instalujte jej pouze z ověřených zdrojů. Pokoutně stažená APKčka z internetu mohou, nejen narušit bezpečnost a integritu vašeho telefonu, ale také jej zatížit třeba reklamami zobrazovanými na pozadí. A ty si ukousnou velkou část výpočetního výkonu vašeho telefonu. A pokud chcete být k úspoře místa v telefonu maximálně důslední, můžete u dané aplikace ještě promazat data a paměť (cache), ne vždy jsou ale obě tlačítka aktivní. Samotná cache sice obsahuje data, která slouží k rychlejšímu načítání aplikací, jenže někdy je výhodnější smazat stará data a nechat „zacachovat“ data novější. A když vám v telefonu bude chybět místo, je cache u aplikací první na ráně. Jejím promazáním zdánlivě o „nic důležitého“ nepřijdete. Dále si ukážeme, co vše můžeme z telefonu smazat, aniž by to mělo nějaký velký vliv na uživatelské soubory.

Smažte nepotřebné soubory Může to znít jednoduše, ale paměť telefonu naplněná až k prasknutí není pro potřeby svižného běhu systému Android zrovna ideální. Podívejte se proto do úložiště, a smažte všechny soubory, které nepotřebujete. A máme tím na mysli třeba dočasné soubory, různé stažené položky, které už nepotřebujete, a nebo fotky. Právě multimédia u telefonů zabírají nejvíce místa, a pokud k nim máte citovou vazbu, přeneste si je do počítače. Originály v telefonu pak budete moci s klidným svědomím smazat.

Smažte z telefonu velké a duplicitní soubory. Možná se budete divit, kolik místa tím ušetříte Spousta nadstavem má své vlastní nástroje pro správu úložiště, a některé z nich vám dokonce doporučí soubory, které by bylo vhodné pro úsporu úložiště odstranit. A může se jednat o duplicitní, velké, staré či o dlouhou dobu nepoužívané soubory. Ty všechny vám v paměti zbytečně zabírají potřebný prostor. Na dalším listu si ukážeme, že odlehčit můžete telefonu třeba i instalací ořezaných verzí aplikací.

Ořezané verze aplikací Spousta známých aplikací má své ořezané verze, které jsou určeny spíše pro smartphony nižší třídy. I u starších vybavenějších telefonů však tyto aplikace mohou přijít vhod. Při jejich stahování však porovnejte vydavatele plnohodnotné a Lite verze aplikace. Mohlo by se klidně stát, že si z Google Play stáhnete aplikaci, která má s tou původní podobné jen podstrčené logo. Instalací speciálních verzí aplikací mimo Google Play se vyhněte velkým obloukem.

Facebook, Twitter a další... vyměňte stávající aplikace v telefonu za jejich ořezané verze Své ořezané aplikace z Androidu Go má i sám Google. Jedná se např. o Assistant Go nebo o Maps Go. Lite verze aplikací mají i světoznámé aplikace, např. Twitter nebo Facebook. Každý MB zabraného místa ve starším telefonu se totiž počítá. Uklidit je třeba i na plochách. Pokud jich máte pět a každou úplně plnou, není to pro telefon zrovna dvakrát ideální situace...

Ukliďte si na ploše! Stejně jako ve Windows platí, že plochu je i u Androidu třeba jednou za čas uklidit. Animované tapeta, interaktivní vrstvenné widgety a k tomu pět stránek pohotovostní obrazovky s celkem třiceti zástupci aplikací - to dá levnějšímu či staršímu Androidu pořádně zabrat.

Na této ploše už není místo vs. jednoduchá domovská obrazovka s několika zástupci Desítky rozesetých ikon po ploše schovejte do pár složek, animovanou tapetu vyměňte za klasické pozadí, a zapřemýšlejte nad tím, zda skutečně potřebujete pět ploch na pozadí. V praxi se totiž ukazuje, že většinu z nich uživatelé stejně nepoužívají. V jednoduchosti je krása, v komplexnosti síla, ale musíte v tom zohlednit i fyzické možnosti vašeho telefonu. Editační režim ploch je u různých nadstaveb jinak přístupný, ve většině případů stačí podržet prst na ploše, a následně se přepnout do režimu, v němž můžete ubírat plochy, přidávat widgety nebo různá zástupce. Podržením prstu na objekt na ploše jej můžete přesunout „do koše“. Vypadají pěkně, ale jsou ve svém důsledku zbytečné. Na dalším listu omezíme animace.

Omezte si animace Animace a přechodové efekty ve smartphonech vypadají efektivně, jsou však hodně náročné na systémové zdroje. Jedná se prakticky o zpoždění mezi systémovými nabídkami, který však v praxi hodně zdržuje. A navíc to zpomaluje práci s telefonem. Zkoumáme skrytá zákoutí Androidu. Vývojářský režim využijete, i když zrovna nejste vývojáři Abyste si však mohli v systému omezit animace, je třeba nejprve aktivovat vývojářské menu. Přejděte do Nastavení – O telefonu – Informace o softwaru, mějte však na paměti, že některé telefony mají finální podmenu značené jinak nebo úplně chybí. Pokud jste se doklikali k nabídce, kde se dozvíte Verzi Androidu, Verzi jádra či Verzi základního pásma, jste na správné adrese. Následně je třeba pětkrát kliknout na položku Číslo sestavení a potvrdit znak nebo PIN telefonu. Tím bude Vývojářský režim aktivován.

Hledáte, jak telefonu trochu odlehčit? Vypněte si systémové animace V Nastavení jej najdete na úplně posledním místě. V této nabídce vás zajímají položky Měřítko animace okna, Měřítko animace přeměny a Měřítko délky animace. Animace a přechodové efekty zde můžete podstatně zkrátit či kompletně vypnout. Prohlídka vývojářského režimu u Androidu: Na závěr si odpovídáme na otázku: „Co dělat, když všechno selže“? Nutně ještě nemusíte kupovat nový telefon...