Tísňová linka 112 funguje v Česku už 20 let. Ročně odbaví okolo 2 milionů hovorů a umí přijímat i SMS

Kam se dovoláte po vytočení 112?

Na českém území se zjednodušeně řečeno dovoláte českým hasičům. Hovor přijme krajské operační a informační středisko, ve zkratce KOPIS. Toto středisko přijímá nejen veškeré hovory linky 112, ale rovněž všechny hovory směřované z linky 150. Zde tyto hovory přijímají operátoři, příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky. Podle povahy hovoru pak danou událost mohou předat Zdravotnické záchranné službě nebo Policii ČR, případně může jednu událost řešit i více složek záchranného systému najednou.

Jak by měl probíhat hovor?

Představte se, řekněte celé své jméno, pokud je volajícím dítě, je vhodné doplnit i věk. Následovat byl měl stručný popis toho, co se stalo a kde se to stalo. Pokud nemáte k dispozici svou přesnou polohu, je dobré se orientovat pomocí názvů ulic a čísel budov, jako orientační bod mohou posloužit i číslice na veřejném osvětlení či označení žel. přejezdů. Nemusíte se obávat, že byste na nějakou informaci zapomněli, na druhé straně totiž sedí zkušení operátoři, kteří se vás v případě potřeby doptají na další důležité informace, rovněž vás budou informovat o tom, co bude následovat. Při hovoru se snažte hovořit pomalu a srozumitelně. Hovor sami neukončujte. Jeho ukončení je možné až po vyzvání operátora, a to následuje až v okamžiku po vytěžení veškerých informací. Rovněž mějte telefon stále u sebe nebo se nevzdalujte z jeho dosahu, operátor může volat zpět pro upřesnění a ověření informací.

Zdroj: HZS ČR