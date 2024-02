Titan proti titanu. Srovnali jsme Samsung Galaxy S24 Ultra a Apple iPhone 15 Pro Max

Samsung a Apple, to jsou ve světě mobilních komponentů velmi blízké korporace, ve světě smartphonů se však jedná o dva největší rivaly . Ještě, když přihlédneme na to, že Samsung ztratil po letech pozici výrobce mobilů číslo jedna , která připadla právě americkému gigantovi. Není tedy divu, že na trhu v současné době asi nenajdete důležitější srovnání. Srovnán dvou obřích mobilů dvou mobilních gigantů.

Oba displeje mají režim Always On se zobrazenou tapetou, a zde se Samsung inspiroval ne zcela vhodnou implementací AOD u iPhonu. V začátcích ji nebylo možné odstranit, později Apple přidal potřebný přepínač. Ve stejném stylu to má v prostředí zakomponován i Samsung, tapetu jednoduše vypnete. V obou případech vypadají tyto AOD obrazovky zajímavě, ale v obou případech se díky nim rychleji vybíjí baterie.

Displeje jsou tentokrát v obou případech rovné, a jedná se o ty nejlepší mobilní displeje , které můžete na trhu aktuálně najít. Na jedné straně stojí 6,7 Super Retina XDR OLED displej s maximálním jasem v jednom místě až 2 000 nitů. Na straně druhé se bavíme o 6,8" Dynamic AMOLED 2X displeji s maximálním jasem a 2 600 nitů. U iPhonu zajišťuje odolnost displeje vrstva Ceramic Shield, u Samsungu je to odolné sklo Gorilla Glass Armor. To se pyšní i nižší odrazivostí okolních objektů, kterou poznáte už na první pohled.

Ultra má z Androidů zřejmě nejkvalitnější pořízená videa, která dokonce natočíte až ve 4K se 120 fps. A to je něco, co iPhone neumí. Jenže, iPhone však tradičně umí natáčet videa ve vysoké kvalitě, a má i specifické funkce a režimy pro profesionální filmaře. Už z recenze Ultry ale vyplývá, že foťák ještě zdaleka nedosáhl svého maxima, protože jej v některých ohledech překonává loňská Ultra. Stále se totiž čeká na úvodní aktualizaci telefonu, kterou Samsung tradičně zpřístupní v době, když na trhu začíná nabízet nové vlajkové modely.

iPhone dostal 8GB RAM a Apple u něj hned ze startu deklaroval hraní her v „konzolové kvalitě“. Samsung má 12GB RAM a taktéž se zaměřuje na mobilní hraní, to však není tak marketingově vyzdvihováno, jako u Samsungu. Rozdíly v operační paměti nebereme v potaz, protože každý operační systém s RAM zachází rozdílně. U Ultry však minimalizované hry a aplikace drží v paměti déle, než u iPhonu, který má poměrně agresivní Garbage collector.

Samsung nebo Apple, Android nebo iOS?

Souboj značek Samsung a Apple můžeme brát i jako souboj platforem Android a iOS. Ovšem nikoliv čistého Androidu 14 ale nadstavby One UI 6.1, která se postavila proti iOS 17.x. Oba systémy těží ze špičkové softwarové podpory, Samsung ji deklaruje na 7 let (updaty systému i záplaty), u Applu je dlouhodobá podpora nepsaným standardem už několik let. Často pět let a více, přesnější údaje Apple nezmiňuje. Je ale možné, že řada iPhone 15 bude updaty dostávat o něco déle.



V iPhonu jste zase pokaždé jako doma. A tam kde ztrácí na možnostech personalizace, tak tam získává bonusové body za rychlost a optimalizaci

Je lepší Android nebo iOS? Sto lidí, sto názorů. Každému vyhovuje něco jiného. Z praktického hlediska má Samsung daleko větší možnosti personalizace, praktičtější přístup k notifikacím a k třeba k domovské obrazovce jako takové, iPhone zase těží z lepší optimalizace aplikací. Často se navíc stává, že jsou aplikace pro iOS uvolňovány přednostně (i ty od Googlu), ale to už zabíháme do specifik jednotlivých systémů.

Apple má skvělý AirDrop pro sdílení souborů, Android jej až teď stíhá aplikací Quick Share. Ta pochází od Samsungu a nahradí původní aplikace Nearby Share, a to výhledově u všech budoucích smartphonů s Androidem.



Samsung boduje umělou inteligencí zaháčkovanou přímo v systému

Samsung však kontruje umělou inteligencí, která umožní úpravy textů, překlady v reálném čase, výtahy z textů, tvorbu tapet pomocí generativní AI nebo úpravy fotek, ve kterých přesunete objekty na nová místa a volné místo na fotce se adekvátně dokreslí. A ještě když k tomu připočteme to, že se pro umělou inteligenci připravuje i český jazykový balíček, získává Samsung v rámci uživatelského prostředí a aplikační výbavy jednoznačný náskok. A to i přesto, že od roku 2026 se mohou některé funkce schovat do prémiového předplatného.

Kdo vítězí? Samsung