Titanový Amazfit Helio Ring je prvním krokem k tomu, aby se chytré prsteny staly běžně používanou nositelností

Chytré prsteny ani po několika letech své existence stále nejsou mainstreamem. Částečně proto, že se do tohoto segmentu nositelností ještě nepřidala žádná „velká“ značka. Změnit to chce Amazfit, který na veletrhu CES uvedl prsten Amazfit Helio Ring. Jeho cenu sice zatím neznáme, očekáváme však, že by mohl oblast chytrých prstenů značně zatraktivnit. Třeba proto, že má více funkcí, než prsteny konkurenčních značek Oura, Ultrahuman nebo Rogbid.



Amazfit Helio Ring je vyrobený z titan. Změří srdeční tep, okysličení krve, úroveň stresu a eviduje cvičení a spánek. Na jedno nabití vydrží až 5 dní

Amazfit Helio Ring je vyrobený z titanové slitiny. Váží jen 3,8 gramu a splňuje odolnost 10 ATM. Prsten je navržený pro atlety, kteří s ním budou monitorovat pohyb i další metriky. Základní sada snímačů zahrnuje měřič tepové frekvence, okysličení krve, stresu (snímač EDA bude fungovat až po budoucí aktualizaci softwaru) a spánku. Skóre připravenosti s naměřených dat určí, kdy byste měli sportovat, a kdy zase odpočívat. Při tréninku díky prstenu zjistíte VO2 Max, tréninkovou zátěž i odhady času běhu na určitou vzdálenost. Samozřejmostí je podpora různých cvičení a sportů.

Veškerá naměřená data se ukládají do mobilní aplikace Zepp, bude je však možné sdílet s aplikacemi Strava, Adidas Running, Komoot, Relive, Google Fit a Apple Health. U prstenu se počítá i s předplatným „relaxační a odpočinkové“ služby Zepp Aura AI, která vám např. každý měsíc vytvoří spánkový report. Při pořízení prstenu dostanete tříměsíční bezplatný přístup k této službě zdarma.

Až pět dní na jedno nabití

Prsten Amazfit Helio Ring můžete používat samostatně nebo společně s hodinkami výrobce. V tom případě se v mobilní aplikaci data z obou nositelností propojí. Dostane se k vám více informací a naměřené hodnoty by díky tomu měly být přesnější. Samotný prsten na jedno nabití vydrží až pět dní, byť Amazfit uvádí, že jeho výdrž stále testuje, a tak se před jeho uvedeném na trh můžeme dočkat trochu jiného údaje.

Chytrý prsten Amazfit Helio Ring se začne prodávat v březnu. Cenu prstenu však Amazfit zatím tají.

Zdroj: Amazfit