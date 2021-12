Titěrný fotomodul je malý jako zrnko soli. Může změnit fotoaparáty, jak je v mobilech dnes známe

Miniaturizace je přirozený trend, který posouvá možnosti technologií dopředu. Nyní se vědcům z Univerzity v Princetonu podařil skoro až revoluční počin. Dokázali totiž zmenšit modul fotoaparátu natolik, že je velký jako zrnko soli. Využívá netradičního metapovrchu, který je potažený tenkým filmem s miniaturizovanými částmi. Ty částice odrážejí světlo požadovaným směrem.

Metapovrch obsahuje okolo 1,6 milionů malých válečků, které dokáží propouštět světlo a přivést jej přímo na senzor. Každý z nich tak tedy bude sloužit jako taková malá optická nanoanténa. Pomocí speciálních algoritmů a umělé inteligence lze tyto signály zpracovat a vytvořit skutečný obraz. Vše je samozřejmě barevné, limitem je zatím omezená kvalita detailů, ale i tu se daří zlepšovat, jak je vidět ve vědeckém článku.

Přestože je technologie na úplném začátku má jednu obrovskou výhodu. Metapovrch je založen na nitridu křemičitém, což znamená, že by mohl být vyráběn levněji než běžné čočky pro fotoaparáty. Navíc jde o úplně nový způsob přístupu k pořizování obrazu. Tím, že metapovrchy využívají právě tyto válečky – pokud by se technologii podařilo vyladit a rozšířit v budoucnu – by tak telefony nemusely mít více objektivů, ale pouze jeden metapovrch, který by bylo možné přizpůsobit pro různé potřeby focení.

To je ale zatím budoucnost. Hlavním využitím tohoto nového druhu kamerky má být nejprve medicína, kde na velikosti snímající jednotky velmi záleží a nový senzor bude možné využít například k co nejméně invazivní endoskopii pro odhalení nemocí. Pokud se technologie osvědčí, je pravděpodobné, že se později rozšíří i do dalších odvětví, včetně mobilních telefonů.

Zdroj: Nature, Via: GSMArena